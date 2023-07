Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Inocencio Arias: "España es un país donde se dicen muchas mentiras"

lunes 17 de julio de 2023 , 15:21h

El diplomático Inocencio F. Arias presentó en el Museo Casa de Anita de Roquetas de Mar su último libro ‘Esta España nuestra. Mentiras, la nueva Guerra Fría y el tahúr de Moncloa’. El escritor fue presentado por Antonio Lao, director de Diario de Almería.

En el acto también participó Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar, que dio la bienvenida al escritor almeriense. “Doy la bienvenida a un paisano y a un amigo, una persona que allá por donde va deja el pabellón de España siempre en lo más alto”.

Por su parte, Antonio Lao subrayó que “en este libro ‘Esta España nuestra’ se recoge la visión de Inocencio Arias, un hombre con una gran capacidad de análisis de la realidad política y social de nuestro país. Es un diplomático, embajador, que ha ocupado puestos muy destacados en el Ministerio de Asuntos Exteriores, representó a España en el Consejo de Seguridad durante la guerra de Irak de 2003 en la que España apoyó a EE. UU. Es decir, no sólo ha sido testigo, sino también protagonista, en primera persona, de acontecimientos fundamentales sucedidos en la historia reciente”

“En el prólogo de Esta España nuestra, Inocencio Arias nos explica el por qué del título, que seguro que muchos de ustedes recordarán porque es una frase de una canción de Cecilia. Esta frase Esta España nuestra le sirve de guía para ir abordando diferentes asuntos de actualidad, y lo hace con de un modo ameno y ágil, en algunos momentos tirando de ironía y haciendo uso de ese humor inteligente que le caracteriza” dijo Lao

Por su parte, Inocencio Arias, se mostró encantado de estar en Roquetas de Mar presentando su obra. Arias recordó los años en que conoció a Cecilia, ya que el padre de esta era embajador en Argelia y yo era un joven diplomático a las órdenes del embajador. Esta chica llegaba de vacaciones y ya empezaba a triunfar. Al poco tiempo murió en un accidente de tráfico. Era una joven que estaba muy ilusionada con la llegada de la democracia a España”.

“España se ha convertido en un país donde se cuentan muchas mentiras. Tengo que centrarme en Pedro Sánchez quien se inventó que había un comité de expertos durante la pandemia y no era cierto, y luego destacar un acto como las movilizaciones feministas en unos días en que el Gobierno sabía que había una pandemia corriendo por Europa. No era ocasión para celebrarlo. Siempre me pregunto qué hubiese ocurrido si esto hubiera ocurrido teniendo un gobierno de derechas” explicó Arias.

Chencho Arias también hizo una valoración de la situación de la guerra en Ucrania. “Esto va a continuar lo cual significa que va a morir mucha más gente. Esta guerra está montada sobre una falacia y un engaño montado por Putin y que curiosamente lo ha hecho creer a su país porque controla los medios de comunicación y las televisiones son todas suyas”.

En ese sentido, Arias también subrayó que “España verbalmente y moralmente está ayudando mucho a Ucrania, ahora fácticamente somos un poco hipócritas. En la relación de países que ayudan a Ucrania nosotros somos el país 27 de 30. Nuestro presidente siempre habla de que estamos liderando, pero no estamos liderando nada. Portugal le está ayudando el doble que España, por poner un ejemplo”.

Fue muy tajante con el tema catalán, al subrayar que “Si Sánchez gana las próximas elecciones habrá un referéndum en Cataluña. Me apena decirlo, pero esa es mi opinión”. También habló de los ERE de Andalucía y José Antonio Griñán. “Me puedo creer que Griñán no inventó eso, me puede creer que Griñán no lo gestionó, ahora yo no me puedo creer a mis años que Griñán no sabía nada. Pues no me lo creo, no soy idiota”.

“España ahora mismo no va mal, pero no es cierto que vaya como una moto, como alardea el presidente Pedro Sánchez”, recalcó Arias. Para concluir el acto, también tuvo palabras referentes al rey Felipe VI. “Felipe tiene una cosa que se parece mucho al padre y es el gran respeto que le tiene a la Constitución, no se extralimita nunca, y eso es muy bueno. También hay que tener en cuenta que el Rey Felipe ha aprendido de los errores del padre”.