Capital Ampliar VOX Almería denuncia la inacción del PP ante las plantaciones ilegales de marihuana lunes 17 de julio de 2023 , 15:27h Escucha la noticia El grupo municipal de VOX en Almería sostiene que los cortes de luz ocasionados por las plantaciones de marihuana indoor son el resultado de la inseguridad y el abandono que sufren los barrios de la ciudad El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Almería denuncia una vez más el problema de la proliferación de los pisos destinados al cultivo de marihuana en varios barrios de la capital. El portavoz de la formación, Juan Francisco Rojas, tras reunirse con vecinos, señala que "en Regiones tienen que lidiar con la inseguridad que generan estas plantaciones, las cuales los condenan a sufrir cortes constantes de luz". Asegura Rojas que la alcaldesa se excusa argumentando que "la seguridad y los problemas de luz no están dentro de su competencia". Desde VOX Almería consideran que, aunque no sean de su competencia directa, "sí son su responsabilidad". "Un líder político debe velar por el bienestar de sus vecinos y de la ciudad en todo momento, no solo cuando le resulta conveniente", afirmó Rojas. "Cuando exigen la llegada del AVE, mejoras en las carreteras o conexiones aéreas, situaciones en las que tampoco el ayuntamiento tiene competencia, no dicen nada". Para el grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento, aunque las competencias puedan ser compartidas con otras entidades, como la Policía Nacional o las compañías eléctricas, la alcaldesa "debería desempeñar un papel activo en la coordinación de esfuerzos para abordar de manera conjunta tanto el problema de seguridad, como el de los cortes de luz que acarrean las plantaciones de marihuana indoor, compartiendo recursos e información para una mejor la vida de los vecinos" Además, a pesar de que la competencia municipal pueda ser limitada en relación con el control de drogas, "el equipo de gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos". "Las plantaciones de marihuana son actividades ilegales y delictivas que generan inseguridad y numerosos problemas en nuestros barrios. Por lo tanto, es urgente que la alcaldesa aborde este problema de forma inmediata", manifestó el portavoz. VOX Almería exige al equipo de gobierno que colabore con las autoridades competentes para fortalecer el control y la persecución de actividades delictivas asociadas al cultivo de marihuana indoor. Reclaman a la alcaldesa a que busque soluciones en lugar de excusas para poner fin a las plantaciones ilegales de marihuana y "devolver a los vecinos la tranquilidad que nunca debieron perder".

