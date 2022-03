Capital Inseguridad y falta de mantenimiento en el Parque Antonio Ceballos domingo 20 de marzo de 2022 , 20:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ruano: “Los vecinos reclaman una zona infantil y el correcto mantenimiento del entorno” El concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano, ha denunciado la falta de mantenimiento del parque Antonio Ceballos de La Cañada que “lleva años abandonado por el alcalde y el equipo de Gobierno del PP, a pesar de estar en una zona en expansión y crecimiento en la que viven muchas familias nuevas que precisan en su barrio de un lugar de ocio y esparcimiento que esté en condiciones adecuadas”. Ruano ha visitado recientemente la zona y ha constatado que el parque necesita la instalación de juegos infantiles, tal y como le han trasladado los vecinos que, por otro lado, han iniciado una recogida de firmas para realizar formalmente la solicitud al equipo de Gobierno. Tras su visita, Ruano también ha comprobado cómo el parque tiene una ubicación que lo convierte en una zona con cierto peligro para los niños, ya que carece de una delimitación con la boquera que lo rodea por su parte sur, que cuenta con las cañas y cavidades propias de esos entornos que son especialmente peligrosos para los más pequeños. Asimismo, según Ruano, “los vecinos también reclaman la reposición de bancos y papeleras; que se dote de más vegetación al parque, porque muchas zonas carecen de plantas que lo hagan más atractivo, y la reparación del sistema de riego por goteo que actualmente ni funciona”. El concejal socialista ha criticado que “la situación de este parque en La Cañada es una muestra más de la desidia e inacción del PP en el Ayuntamiento y de su falta de interés por mantener las zonas verdes de la ciudad”, lamentando que “no están encima de que los servicios municipales de parques y jardines estén realizando su labor correctamente en todas las zonas de la ciudad, como se puede comprobar en esta parte de La Cañada”. Ruano ha instado al alcalde “a salir de su despacho de Alcaldía para que conozca la realidad del día a día de la ciudad que debe gobernar y atender”, y le ha pedido “que dé instrucciones urgentes para que se ejecuten las obras de reparación y delimitación del parque Antonio Ceballos y la instalación de juegos infantiles que puedan ser disfrutados con seguridad por los niños de este barrio”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

