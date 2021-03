Almería Toma de posesión del nuevo obispo coadjutor de la Diócesis de Almería sábado 13 de marzo de 2021 , 17:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha asistido este sábado en la Catedral de la Encarnación a la toma de posesión del nuevo obispo coadjutor de la Diócesis de Almería, monseñor Antonio Gómez Cantero, en una ceremonia marcada, a pesar de las restricciones sanitarias, por la alegría y la ilusión de los fieles.



Fernández-Pacheco, junto a representantes de otras administraciones de toda la provincia, entidades, hermandades y cofradías, ha querido mostrar al nuevo obispo coadjutor, cuyo nombramiento se hizo público el pasado 8 de enero, el respeto de toda la ciudad de Almería, "que es ya su casa".



Tras la toma de posesión, ha tenido lugar la Santa Misa Estacional presidida por el obispo Adolfo González Montes, a la que han asistido miembros de otras diócesis y ordenaciones episcopales del país.



Monseñor Antonio Gómez Cantero ha sido hasta entonces obispo de Teruel y Albarracín desde 2017. Nació en Quijas (Cantabria) el 31 de mayo de 1956. Cursó estudios de bachillerato en el seminario menor de Carrión de los Condes y eclesiásticos en el seminario mayor de San José de Palencia. Fue ordenado sacerdote el 17 de mayo de 1981. Obtuvo la licenciatura en Teología Sistemática-Bíblica en el Instituto Católico de París, en 1995.



