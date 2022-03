Capital Instituciones y sociedad se vuelcan con el #RetoAutismo de la Asociación Astea martes 22 de marzo de 2022 , 17:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El 2 de abril se conmemora el Día Internacional del Autismo y para celebrarlo Astea impulsa dos actividades de sensibilización y apoyo: Pedalada azul por el autismo y Ciclo indoor El Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial de Almería y la Delegación de la Junta de Andalucía en Almería, junto a empresas y entidades colaboradoras y organizadores, han arropado hoy a la Asociación Astea en la presentación de su #RetoAutismo para visibilizar y conmemorar el Día Internacional del Autismo que se celebra el 2 de abril. Esta mañana, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez; la vicepresidenta de Diputación y diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez; la delegada del Gobierno de la Junta, Maribel Sánchez Torregrosa; la presidenta de Astea, Mónica López, junto a colaboradores y patrocinadores, han desgranado los detalles del reto de este año. Con una situación sanitaria más normalizada Astea volverá a compartir con toda la sociedad este día tan especial para el que se llevarán a cabo dos actividades de forma paralela con el principal objetivo de visibilizar y concienciar a la sociedad almeriense del día a día de los chicos y chicas con autismo. Estas actividades son una jornada de ciclo indoor y la ‘II pedalada azul por el autismo’. El 2 de abril, en el Centro Comercial Torrecárdenas, se celebrarán las dos actividades. Por motivos de seguridad contra el covid la Pedalada Azul será bajo invitación, mientras que quien lo desee podrá sumarse con su solidaridad al ciclo indoor, en la segunda planta del Centro Comercial, con dos bicis de spinning. El reto se llevará a cabo entre las 10 y las 14 horas. Paola Laynez ha apelado a la solidaridad de los almerienses para que se sumen el próximo 2 de abril a la segunda edición de esta actividad que "aúna deporte, inclusión y solidaridad y que estoy segura será un nuevo éxito". Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de asociaciones como Astea en pro de la atención temprana, ya que ha recordado que "aunque son muchas las personas con autismo en España, más de 450.000, el 75% menores de 20 años, aún hay muchos casos que nunca han sido diagnosticados". Por último, ha anunciado que en el Espacio Alma, el edificio destinado a los colectivos y asociaciones del Tercer Sector, dedicadas a ayudar a los demás, Astea también tendrá una zona para desarrollar "la magnífica labor que realizan con tantas familias almerienses". Por su parte, la vicepresidenta de Diputación ha explicado que “para nosotros es muy importante apoyar este evento que viene de la mano de una asociación joven, que empezó hace cinco años, y que en este tiempo han conseguido grandes logros en toda la provincia, fomentando la participación. Hacéis un gran trabajo en favor de los pequeños con autismo y contáis con nuestro apoyo en aquellas iniciativas que mejoren la calidad de vida de todos los almerienses”. Asimismo, Ángeles Martínez ha hecho un llamamiento a toda la sociedad almeriense para que se vuelquen con esta iniciativa solidaria que permitirá a Astea seguir implementando sus programas de atención en toda la provincia de Almería. En esta misma línea, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía ha querido agradecer a la asociación Astea Autismo y a su presidenta Mónica López por el trabajo diario que desarrollan por la inclusión social de todas las personas y familias que forman parte de esta entidad. Además, Maribel Sánchez ha destacado “el compromiso del Gobierno andaluz con este colectivo tras el paso dado hoy al aprobarse el III Plan de Acción Integral para las personas con Discapacidad en Andalucía”. Para finalizar, ha querido animar a toda la sociedad a participar en este II reto Autismo 2022 porque todas las aportaciones recaudadas se destinarán a una asociación que trabaja por mejorar la vida de las personas con autismo y sus familias. La presidenta de la Asociación, Mónica López, ha recordado que este año celebran el 2 de abril con el lema ‘Por un viaje feliz por la vida’ que, como ha precisado, “nuestro objetivo principal es que seamos más felices en la vida. Ese es nuestro gran objetivo, su bienestar, y su bienestar pasa porque sean felices. El 2 de abril, aunque trabajamos durante todo el año por sus derechos, ese día lo hacemos con mucho más motivo”. La asociación pretende que esta segunda edición sirva para consolidar las actividades de Reto Autismo Almería y como nexo con la sociedad almeriense compartiendo los valores que representa el ciclismo como la solidaridad, esfuerzo, constancia, inclusión… En la rueda de prensa también han participado Rafael Rodríguez, en representación del Club Costa Racing Team; Alfonso Casero, responsable de comunicación de la Asociación Astea; Juan Carlos Rodríguez, representante de Telpark, patrocinador principal y Rocío Sánchez, jefa de marketing del Centro Comercial Torrecárdenas. Astea también ha puesto a disposición de quien lo desee un bizum para donar kilómetros solidarios, 1km=1€, en el teléfono 696 75 87 85. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? 