Capital Inteligente, sostenible y segura, así es la nueva señalización de tráfico viernes 18 de junio de 2021 , 16:29h

Señalizaciones Villar, por importe de un millón de euros para 2 años, realizará un inventario de las señales, conocerá incidencias a tiempo real y permitirá a transportistas reservar espacio en carga y descarga



El nuevo contrato de señalización horizontal y vertical implementa la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías al servicio de la movilidad sostenible y una mayor seguridad vial en todo el término municipal. Así lo han destacado este viernes el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y la concejala delegada del Área de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, en la firma del nuevo contrato que, para dos años y por un importe total de un millón de euros, permitirá “mejorar la situación del tráfico en puntos concretos, dar respuesta inmediata a posibles incidencias, reducir las emisiones de CO2, facilitar el trabajo de transportistas y hacer de Almería una ciudad más amable”.



Una de las primeras acciones que se van a desarrollar por parte de la empresa contratada es un mapeo de todas y cada una de las señalizaciones del término municipal, ha explicado la edil, que ha insistido en que toda la información se volcará en un sistema de gestión de datos que favorecerá el conocimiento en tiempo real de cualquier incidencia, además de realizar estudios para la mejora de la circulación en los puntos que se considere más oportuno. Igualmente, permitirá saber a qué responde cada incidencia, bien un accidente de tráfico o bien un acto vandálico o bien a raíz de cualquier otra causa. El objetivo último, reforzar la seguridad y mantener siempre en buen estado todas las señales.



Por lo pronto, los ciudadanos, que en un futuro próximo contarán con un teléfono gratuito para reportar cualquier incidencia que observen a la propia empresa, verán cómo se repintan todas las señales horizontales, se repasan las verticales y se incorporan nuevas para hacer efectiva el nuevo real decreto para reducción de velocidad en el buena parte del caso urbano de las ciudades.





Mejora de la calidad de vida

Se trata, insiste el alcalde, en dar un “importante salto cualitativo en beneficio de la mejora de la calidad de vida de todos”. “El de la movilidad sostenible es uno de los principales retos de las ciudades hoy en día. Hacer de ellas espacios más amables, que sea fácil desplazarse y que, además, se haga de la forma más sostenible dando protagonismo al peatón y a medios de transporte ecológico, resulta fundamental”, ha asegurado Fernández-Pacheco, que entiende que este contrato viene a apostar de forma decidida por las nuevas tecnologías en beneficio de la calidad de vida de todos. “Es una estrategia global de este Ayuntamiento, la de modernizar la gestión y utilizar todas las herramientas que la tecnología pone a nuestro alcance para, además, conciliar usos como el de ayudar a los transportistas, fomentar el uso del transporte público y garantizar la seguridad de todos”.



Y es que el nuevo contrato incluye, entre otras cosas, 25 sensores que, a través de diferentes aplicaciones para móviles, permitirán a los transportistas reservar espacio en la carga y descarga evitando vehículos en circulación (y emisiones de CO2) para la búsqueda de aparcamiento. Igualmente, favorece la agilidad de la circulación sin olvidar el objetivo último: "Hacer de Almería una ciudad más amable", ha sentenciado el alcalde.

