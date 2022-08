Sucesos Intenta expulsar a sus propios inquilinos asaltando la vivienda con otros encapuchados martes 30 de agosto de 2022 , 10:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil detiene a los cinco asaltantes y comprueba que la familia tenía contrato de alquiler en vigor En una reciente actuación desarrollada por personal de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, se detienen en Roquetas de Mar (Almería) a cinco personas como autores de un delito de Allanamiento, al acceder a la vivienda, propiedad de uno de los autores, y expulsar por la fuerza a sus inquilinos (matrimonio con dos hijos menores de edad). El Centro Complejo de Comunicaciones (C.O.C.) del 062 de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, recibe un aviso, en el que comunican que varias personas ha accedido a una vivienda del municipio de Roquetas de Mar (Almería) y expulsado por la fuerza a sus inquilinos (matrimonio y sus dos hijos menores de edad), por lo que se alerta a la patrulla en servicio más cercana. La patrulla de la Guardia Civil, que llega al lugar a la mayor brevedad y en colaboración con la Policía local de Roquetas de Mar, en primer lugar se entrevistan con los inquilinos de la vivienda y con los testigos de los hechos y tras recabar todos los datos, intentan acceder al domicilio con las llaves de los inquilinos, encontrándose una gran resistencia por parte de los autores, que llegan a bloquear la puerta con mobiliario de la vivienda, lo que obliga los agentes a acceder a través del patio interior. Una vez en el interior, los agentes, localizan a uno de los autores intentado huir por el balcón de la vivienda y al resto escondidos en las habitaciones, por lo que se procede a su identificación y detención (constándoles numerosos antecedentes por diferentes hechos), siendo uno de estos el propietario de la vivienda. Durante la inspección de la vivienda, los agentes localizan los pasamontañas utilizados por los autores y una bolsa con dos bombines y diferentes herramientas. Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, detiene a cinco personas como autores de un delito de Allanamiento, tras acceder por la fuerza a una vivienda del municipio de Roquetas de Mar (Almería) y expulsar de ella a un matrimonio con dos hijos menores (con contrato en vigor del alquiler). Las diligencias instruidas junto con los detenidos se ponen a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº. 1 de Roquetas de Mar (Almería) que decreta el inmediato ingreso en prisión de todos los autores. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

