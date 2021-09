Sucesos Interceptada una embarcación de recreo con 680 kilogramos de hachís en Almería lunes 06 de septiembre de 2021 , 12:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La droga había sido cargada en la costa marroquí y se encontraba oculta dentro de 30 petacas de gasolina





Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, han interceptado una embarcación de recreo con 680 kilogramos de hachís en Almería. La droga había sido cargada en la costa marroquí y se encontraba oculta dentro de 30 petacas de gasolina. Han sido arrestadas las dos personas que viajaban a bordo del barco. En dos fases previas de esta operación fueron arrestadas doce personas y se incautaron otros dos alijos de hachís, también transportados en embarcaciones de recreo, que arrojaron un peso de 843 kilogramos.



La investigación se inició en el año 2019 cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la presencia de una organización narcotraficante asentada en la Costa del Sol e integrada por individuos de origen franco marroquí. El grupo se dedicaba a transportar hachís desde Marruecos hasta las costas malagueñas utilizando para ello embarcaciones de recreo. La droga cargada era camuflada en bidones de gasolina para así evitar su incautación en caso de que alguna patrullera de loa Fuerzas y Seguridad del Estado realizara la pertinente inspección en alta mar.





Primera fase de la investigación

La primera fase tuvo lugar en octubre del año 2020 cuando los investigadores detectaron una embarcación sospechosa a cuatro millas por



la zona de Marbella. Tras percatarse de la presencia de las patrulleras, iniciaron su huída hacia la playa Nagüeles (Marbella) mientras los ocupantes arrojaron al mar diversas garrafas de gasolina. Una vez en la orilla la embarcación quedó varada y dos sospechosos emprendieron la huida a pie. En vista de tales hechos los agentes intervinieron el barco, y recuperaron las doce petacas arrojadas al mar en cuyo interior se ocultaban 222 kilogramos de hachís.





Segunda fase de la investigación

A finales del año 2020 y continuando las investigaciones, se procedió, por parte de la patrullera “X Aniversario” de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, al abordaje de otra embarcación que transportaba en su interior 31 garrafas de gasolina en cuyo interior se ocultaban 621 kilogramos de hachís, motivo por el cual los investigadores procedieron a la detención de los implicados. Asimismo cabe destacar que junto a este navío se encontraba un yate a motor con bandera inglesa. Al ser preguntados, las dos personas que se encontraban a bordo, alegaron que se dirigían hacia el puerto de Gibraltar para una inspección, ya que el motor había sufrido una avería.



Fruto de la investigación llevada a cabo, y como consecuencia de la detención de los implicados en los hechos anteriores, los investigadores pudieron determinar que uno de los pilotos portaba en sus pertenencias un papel con unas coordenadas geográficas. Del mismo modo, otro de los detenidos que se encontraba en tierra también portaba entre sus pertenencias un papel con similares características, por lo que los investigadores pudieron constatar que la organización tenía previsto realizar algún transbordo del estupefaciente a otra embarcación que se encontraba ubicada en las coordenadas geográficas que ambos detenidos tenían en su poder. Todo lo expuesto, hace pensar a los investigadores que se trata de una embarcación utilizada por los investigados para el transporte de sustancia estupefaciente y su posterior introducción en nuestro país, por lo que tratan de localizarla.





Tercera fase de la investigación

Esta última fase de la investigación tuvo lugar a finales del mes de agosto cuando los agentes localizaron la referida embarcación rumbo a aguas marroquíes. Una vez allí permanece a la espera y a última hora de la noche reinicia nuevamente su marcha hasta el puerto de Almerimar (Almería). Tras ser interceptada, los investigadores procedieron a su registro y localizaron en su interior 680 kilogramos de hachís ocultos en el interior de 30 petacas de gasolina, así como 1.415 euros en efectivo. Asimismo sus dos tripulantes, un hombre de origen británico y otro de origen neerlandés, fueron arrestados. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

