Rojas: "Es escandaloso que el Ayuntamiento reconozca que se está tirando agua regenerada al mar y no actúe"

lunes 06 de septiembre de 2021

VOX considera que Cobos debería retractarse inmediatamente de sus acusaciones a todos los regantes. Las más de 2.000 familias que viven del agro en la ciudad de Almería no se merecen ser tratados con tanto desprecio







El grupo municipal de VOX en Almería considera que la concejal de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, se equivoca con las declaraciones en las que acusa a todos los regantes de tirar agua regenerada al mar.



Juan Francisco Rojas, portavoz de VOX en el Ayuntamiento, ha lamentado la actitud de la concejal exige al equipo de gobierno que investigue qué está ocurriendo en la depuradora de la capital y deje de señalar a los regantes.



“Cobos debería retractarse inmediatamente de sus acusaciones a los regantes. Las más de 2.000 familias que viven del agro en la ciudad de Almería no se merecen ser tratados con tanto desprecio. Es escandaloso que el Ayuntamiento reconozca que se está tirando agua regenerada al mar y no actúe inmediatamente para evitarlo".



VOX no comprende la postura del Ayuntamiento de Almería de imponer agua desalada a los regantes sabiendo que el coste es inasumible. “Para Almería y para nuestros regantes el agua es primordial pero no el agua a precios insostenibles” ha indicado Rojas quien señala el giro del discurso del Partido Popular en temas de agua desalada. “Hace pocos años se oponían a las desaladoras y ahora las imponen”.



VOX Almería incide en que el Partido Popular ha dado la espalda a los regantes y ha dejado de escuchar sus reivindicaciones.