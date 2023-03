Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ESPAÑA Interior contrata con la trama Mediador Abraham Benzaquén Por facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ministerio de Interior ha contratado a un empresario imputado en el 'caso Mediador', una presunta red de corrupción que involucra a altos mandos de la Guardia Civil y a empresarios que obtenían contratos públicos a cambio de favores y comisiones. Se trata de José Suárez Estévez, conocido como 'el Drones', que le debe su apodo a la especialización de su empresa, Asesoramiento y Servicio de Drones SL. Suárez Estévez ha sido contratado por Interior para proporcionar dispositivos por valor de 18.041 euros mediante la fórmula de contrato menor, que no requiere concurso público ni publicidad. El contrato se cerró el pasado miércoles, mes y medio después de que el empresario fuera detenido en el marco del 'caso Mediador' y puesto en libertad con cargos. Suárez Estévez está acusado de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. En las grabaciones del 'caso Mediador', el empresario se jacta de su relación con el general de la Guardia Civil Espinosa Navas, su conseguidor de contratos: "Todo lo que hago con África (es) a través de 'papá'", dice en una conversación con el mediador Tito Berni. El 'caso Mediador' salió a la luz en febrero, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a 21 personas, entre ellas varios generales y coroneles del instituto armado, por su presunta implicación en una trama que habría defraudado más de 20 millones de euros al erario público. La investigación se centra en las adjudicaciones irregulares de obras y servicios en cuarteles y comandancias de la Guardia Civil, así como en la compra de material policial y militar. El Ministerio de Interior ha asegurado que desconocía la imputación de Suárez Estévez cuando le adjudicó el contrato y que ha abierto una investigación interna para esclarecer los hechos. Asimismo, ha anunciado que va a rescindir el contrato con el empresario y que va a revisar todos los expedientes relacionados con el 'caso Mediador'. Por su parte, la oposición ha pedido explicaciones al ministro Fernando Grande-Marlaska por este nuevo escándalo que salpica a su departamento. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.