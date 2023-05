Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Intoxicación alimentaria por atún en Almería: 66 afectados y 15 hospitalizados Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por miércoles 24 de mayo de 2023 , 12:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un brote de intoxicación alimentaria por consumo de atún con histamina ha afectado a 66 personas en la comarca de Almanzora, en Almería, de las cuales 15 han requerido ingreso hospitalario. Según fuentes sanitarias, todos los afectados han evolucionado favorablemente y ya han sido dados de alta. Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando varias personas empezaron a presentar síntomas como dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea tras comer atún en dos establecimientos de la zona: un cátering que sirvió la comida en las instalaciones de la empresa Cosentino, en Cantoria, y un restaurante cercano. La Delegación Territorial de Salud en Almería ha abierto una investigación para determinar el origen de la intoxicación y ha tomado muestras del atún para analizar su contenido en histamina, una sustancia que se forma cuando el pescado no se conserva adecuadamente y que puede provocar reacciones alérgicas. La histamina es una amina biógena que se produce por la acción de bacterias sobre el aminoácido histidina presente en el pescado. Su consumo puede causar síndrome escombroide, una intoxicación que se caracteriza por síntomas gastrointestinales y cutáneos que suelen remitir en unas horas. La Delegación de Salud ha recomendado a la población que extreme las precauciones a la hora de consumir pescado y que lo haga siempre en establecimientos autorizados y con garantías sanitarias. Asimismo, ha recordado que ante cualquier síntoma sospechoso se debe acudir al centro de salud más cercano. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

