Sucesos Invertirenen 100 pares de zapatillas de imitación jueves 27 de mayo de 2021 , 11:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los agentes advierten una maniobra esquiva del conductor del vehículo, al percatarse de la presencia policial



La Guardia Civil de Almería, investiga en Nijar (Almería) a una persona como autor de un delito Contra la Propiedad Industrial, tras serle intervenidas cerca de 100 pares de zapatillas de imitación, sin poder aportar documento o factura de compra.



Esta actuación se encuentra enmarcada dentro de la lucha contra los delitos de propiedad industrial y del Plan de Mejora de la Seguridad en el Sector del Comercio.



Los Agentes, durante la prestación de los servicios propios de seguridad ciudadana, advierten como el conductor de un vehículo realiza una maniobra esquiva desviándose a un camino de difícil acceso al percatarse de la presencia policial.



Una vez identificado el conductor, se procede al registro del vehículo, donde se localizan varias bolsas que contienen 90 pares de zapatillas de imitación de primeras marcas deportivas, si aportar documento alguno o factura de su compra y lugar de procedencia.



Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de Almería investiga en Nijar (Almería) a un varón de 40 años, vecino de Roquetas de Mar (Almería) como autor de un delito Contra la Propiedad Industrial e interviene cerca de 100 pares de zapatillas de imitación de ilícita procedencia.



La Guardia Civil de Almería, desarrolla periódicamente actuaciones dirigidas a evitar robos, fraudes y comercio de artículos falsificados, entre los que también se incluyen actividades informativas y formativas dirigidas a comerciantes y consumidores sobre seguridad en el ámbito comercial, siendo uno de los objetivos que se aprenda a distinguir los fraudes y sepan como actuar ante ellos.



Cabe destacar que además del daño en el ámbito de la propiedad industrial y su impacto económico, esta práctica supone un riesgo para el consumidor final al carecer de controles de calidad y seguridad que garanticen tanto los procesos de fabricación como los materiales (textil, químicos, complementos…) empleados para su elaboración.



Las diligencias instruidas junto con el material intervenido, son entregadas en el Juzgado en funciones de Guardia de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.