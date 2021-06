Sucesos Investigado en El Ejido por vender ropa de marca falsa en Vícar jueves 24 de junio de 2021 , 12:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los agentes han intervenido 429 prendas que estaban expuestas al público en un mercado semanal de venta ambulante del municipio de Vícar



En una reciente operación, la Guardia Civil de Almería ha investigado a un varón de 53 años como autor de un delito contra la propiedad industrial, al intervenirle 429 prendas de ropa falsificadas con el logotipo de marcas registradas, que estaban expuestas para su venta en un mercado ambulante de la localidad de Vícar (Almería).



Esta actuación está enmarcada dentro de las investigaciones que la Guardia Civil desarrolla en la prevención de la fabricación, distribución y comercialización de prendas de vestir, sin conocimiento de los titulares de los derechos de la propiedad industrial registrados conforme a la legislación de marcas en la provincia de Almería.



Con esta operación la Guardia Civil ha impedido la ilícita introducción en el mercado legal de prendas falsificadas de conocidas marcas textiles registradas, carentes de la correpondiente documentación de importación y de las medidas de seguridad y calidad exigidas al respecto.



En uno de los controles realizados en los mercadillos semanales de diferentes municipios almerienses, los agentes indagaron que en uno de los puestos de venta ambulante de ropa y complementos textiles de la localidad de Vicar (Almería) se estaba vendiendo ropa falsificada.



Los agentes establecieron un operativo de vigilancia con el que constataron el gran trasiego de clientes que adquirían, entre otros artículos del comercio, las prendas de vestir, supuestamente falsificadas, que estaban expuestas al público.



Cuando los agentes de la Guardia Civil iniciaron la comprobacion y acreditación del género expuesto, las prendas no cumplían con los requisitos legales establecidos para su circulación, tenencia y comercio lícito.



Todo el género decomisado carecía de facturación del producto, falta de etiquetado, baja calidad en su confección y la ausencia de envases o envoltorios en los mismos sin el logo o marca registrada.



Como resultado de la actuación los agentes procedieron a la intervención de 429 camisetas de primeras marcas y procedieron a la imputacion del responsable en calidad de investigado como autor un delito contra la propiedad industrial al vender, presuntamente, ropa falsificada con el logotipo de marcas registradas.



Las diligencias instruidas, el género decomisado y el autor de los hechos fueron puestos a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Almería.



La investigación continúa abierta al objeto de averiguar la procedencia del género incautado y de la posible implicación de otras personas en los hechos.

