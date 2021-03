Castellón (PP) reclama un Plan de Choque Económico

martes 02 de marzo de 2021

El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha lamentado que 70.575 almerienses se encuentren en paro tal y como hemos conocido esta mañana, una cifra que supone más de 70.000 “dramas familiares” provocados por las “políticas erráticas” de Pedro Sánchez en el Gobierno, a los que hay que sumar los más de 8.200 trabajadores que se encuentran en un ERTE en nuestra provincia.



Castellón recuerda que sólo en el último año 14.464 almerienses han perdido su empleo, un dato que evidencia la “urgente necesidad” de ayudas del Estado a los sectores más afectados por la pandemia tal y como ya están haciendo en nuestra provinciala Junta de Andalucía, Diputación o Ayuntamientos como el de Almería, Roquetas de Mar o Huércal-Overa entre otros.



“Es vital que cuanto antes se agilicen ayudas directas del Estado a los sectores más afectados, sin embargo, una semana después seguimos sin conocer aún el alcance y el calendario de las subvenciones anunciadas por Sánchez. Además, no es normal que después de un año de las medidas más duras que se han aplicado sobre restricciones, alguna a la movilidad en nuestra historia reciente, las empresas sigan sin recibir ni un solo euro en ayudas directas del Gobierno de España, al contrario de lo que sucede en todos los países europeos de nuestro entorno”, explica.



El diputado del PP apuesta también porque se agilice la tramitación de las ayudas a nuevos proyectos vinculados a los fondos europeos, unos fondos que están en entredicho después de conocer el demoledor informe del Consejo de Estado en el que las sospechas del PP quedan confirmadas al advertir de la arbitrariedad y de la escasez de controles en el decreto de reparto de los fondos europeos.



Para Castellón una vez más ha quedado demostrado que a Pedro Sánchez no le preocupan los cientos de almerienses y españoles que se han quedado atrás por la pandemia, sino que su principal prioridad es “repartir a dedo los fondos europeos, sin rendir cuentas a nadie”.



El diputado del PP almeriense recuerda que han sido muchísimas las propuestas y medidas que Pablo Casado ha puesto sobre la mesa para paliar los efectos de la pandemia, medidas que el Ejecutivo nunca ha tenido en cuenta porque ha preferido apostar por políticas erróneas que no solo han afectado a pymes y autónomos, sino que también están afectando a grandes empresas que van a tener que despedir a muchos de sus trabajadores.



Finalmente, Miguel Ángel Castellón insta al Gobierno a ponerse a trabajar por la recuperación de nuestro país en el que ya se registran casi 100.000 muertos por Covid, más de 600 en la provincia de Almería, y más de cuatro millones de parados, un drama que hay que frenar cuanto antes y que solo se conseguirá con un plan de choque económico como el presentado por Pablo Casado.