Sucesos Ampliar Investigado por circular en sentido contrario y acabar estrellándose miércoles 17 de noviembre de 2021 , 15:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El conductor podría estar bajo los efectos del alcohol La Guardia Civil investiga a un conductor, de 24 años de edad, por un delito de conducción temeraria y otro contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, tras circular durante más de cuatro kilómetros en sentido contrario y sufrir un accidente provocando daños en la vía. Sobre las 08:00 horas, se recibe llamada telefónica informando de la ocurrencia de un siniestro vial en el km 9’200 de la carretera A-352, entre las localidades de Vera y Garrucha (Almería), constatando que el único turismo implicado había colisionado contra la bionda dándose su conductor a la fuga campo a través al ver a la patrulla de motoristas de la Guardia Civil. Inmediatamente se establece un dispositivo de búsqueda por los alrededores, y tras unos minutos, es localizado oculto en un lugar próximo, siendo trasladado a las dependencias de la Guardia Civil de Vera donde se realizan las pruebas de alcohol y droga dando un resultado de 0’68 mg/l de alcohol en aire espirado. Así mismo, tras gestiones realizadas, se obtienen imágenes y vídeos grabados por otros conductores, donde se observa la circulación del vehículo en sentido contrario creando un grave riesgo, por lo que se procede a investigar al responsable por los delitos de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y conducción temeraria, instruyendo las correspondientes diligencias que son remitidas a la autoridad judicial. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

