Sucesos Multados por sentarse en las ventanillas de un coche mientras circulaba por la A-7 miércoles 17 de noviembre de 2021 , 15:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil localiza y detiene a un conductor por supuesto delito de conducción temeraria tras la publicación en una red social



El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de La Guardia Civil de Almería, culmina la investigación de los hechos publicados en el perfil oficial de una red social “FACEBOOK” por un conductor anónimo, ocurrido el día 31 de octubre a la altura del PK. 435 de la autovía A-7 sentido Almería.



La investigación comenzó, tras detectar un video subido por otro conductor a la red social, denunciando la circulación de un vehículo sin identificar, con dos de sus ocupantes sentados en las ventanillas de las puertas traseras, con parte de sus cuerpos fuera del habitáculo, a la vez que circulan por la A- 7 a la altura de Aguadulce junto a otros vehículos, siendo adelantado en ese momento por un furgón.



Del estudio minucioso de las imágenes grabadas la víspera del día 1 de noviembre “Festividad Día de todos los Santos”, se consigue la identificación de la marca y modelo del vehículo implicado y que correspondía a un Audi A3 propiedad de un vecino de la zona de Huercal Overa (Almería).



Tras entrevistarse con el propietario del vehículo identificado, éste reconoció los hechos, aportando datos de los ocupantes del vehículo que le acompañaban, que resultaron ser dos menores de 17 y 16 años vecinos también de la localidad de Huercal Overa. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.