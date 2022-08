Sucesos Investigado por matar 25 perros miércoles 10 de agosto de 2022 , 09:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En cuanto a la documentación exigida muestra tres cartillas no estando en vigor ninguna de las vacunas obligatorias. Personal de la comandancia de la Guardia Civil de Almería en colaboración con Policía Local de Huércal Overa investigan a una persona como responsable de un delito de maltrato animal al dejar morir 25 perros en una vivienda de su propiedad. Esta actuación se enmarca en el permanente trabajo de la Guardia Civil en la provincia de Almería para la resolución y prevención de delitos de maltrato animal. La actuación comienza cuando tras denuncia presentada a Policía Local de Huércal Overa se alerta a personal especialista del Seprona de la comandancia de la Guardia Civil de la excesiva mortandad de perros en una vivienda unifamiliar en el paraje de “Los Toscanos”, término municipal de Huércal Overa (Almería). En la inspección de la vivienda, los agentes de la Guardia Civil encuentran todo el recinto un alto grado de suciedad y desorden, con enseres de todo tipo esparcidos por todo el lugar, así como heces de perro prácticamente por toda la parcela. En una caseta de obra se comprueba entre una masa de cuerpos de perros en avanzado estado de descomposición la existencia de cinco cuerpos aún identificables, desprendiéndose un fuerte olor a putrefacción acentuado por las altas temperaturas de estos días. En el desarrollo de la inspección, los agentes determinan que el investigado poseía 25 canes, 11 adultos y 14 cachorros, al encontrar gran cantidad de sacos de pienso en el lugar se descarta como motivo de la muerte de los animales la desnutrición. De la manifestación del investigado se desprende que a principios de año los perros contrajeron una infección, al no realizarles ningún tipo de tratamiento veterinario, los canes fueron pereciendo poco a poco hasta llegar a los 25 fallecimientos. Tras examinar la documentación presentada, el propietario tiene en su poder tan solo tres cartillas sanitarias, no estando en vigor ninguna de las vacunas de obligada administración. Por todo lo anterior los agentes proceden a la investigación del propietario por delito de maltrato animal remitiendo las actuaciones al juzgado en funciones de guardia de Huércal Overa. #yosipuedocontarlo Desde Guardia Civil se lleva a cabo una importante campaña de concienciación contra el maltrato y abandono animal, también a través de sus redes sociales, en las que mediante el hastag #yosipuedocontarlo se pretende concienciar a la ciudadanía de lo importante que es comunicar si algún animal se encuentra en estado de maltrato o abandono, denunciando los casos a través del teléfono 062 o en cualquier acuartelamiento de la Guardia Civil. Un video realizado para la campaña en la que intervienen caras conocidas se puede visitar y compartir en el siguiente enlace: https://youtu.be/7i3mim1LZNk Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

