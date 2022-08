Economía IU solicita al Ayuntamiento un plan de eficiencia energética municipal martes 09 de agosto de 2022 , 22:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia IU-LV-CA solicita que el Ayuntamiento de Almeria dentro de sus competencias municipales y disponibilidad presupuestaria apruebe un plan municipal de eficiencia energética. En el contexto europeo y nacional, se están aprobadas diversas estrategias europeas y nacionales de ahorro energético, siendo necesario que las administraciones locales adopten las medidas oportunas. IU-LV-CA considera que conforme a la Ley de Cambio Climático en Andalucía, los ayuntamientos son las administraciones competentes para adoptar este tipo de medidas. Se elevan la siguientes propuestas -Aprobación del plan municipal de acción por el clima, siendo un plan municipal que debería estar aprobado y a pesar de los compromisos plenarios, no se han aprobado ningún plan municipal -Creación de oficina municipal de asesoramiento de eficiencia energética para comunidades de propietarios, vecinos y empresas para que se pueda asesorar en materia de optimización energética de instalaciones existentes y otras medidas que se pueda adoptar -Fomento del autoabastecimiento energético en los edificios municipales donde se podría instalar placas fotovoltaicas para el suministro energético en edificios municipales -Incremento de las bonificaciones para desempleados y otros colectivos para aumentar el fomento del transporte urbano y metropolitano -Puesta en marcha del sistema municipal de alquiler de bicicletas, siendo un compromiso plenario sin cumplir -Bonificaciones fiscales en IBI y tasas municipales para aquellos comercios que puedan adaptar sus escaparates a mejoras en la eficiencia y ahorro energético -Sustitución de elementos de alumbrado público que no utilicen sistemas de ahorro energético Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas María Jesús Amate (IU) y José Ismael Criado (Podemos) encabezan Por Andalucía

