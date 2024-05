Investigadores de la UAL muestran un alto interés por la divulgación de la ciencia

viernes 24 de mayo de 2024 , 20:15h

Oferta de 21 plazas por motivos de máximo aprovechamiento de los participantes, pero más de 50 solicitudes en las primeras 24 horas desde la apertura del formulario de inscripción. Esto dice mucho de la concienciación que el colectivo de investigadores de la UAL tiene respecto a la importancia de la divulgación científica y del firme compromiso que han adquirido con la sociedad. Lleno absoluto y lista de espera en el curso ‘Formación en comunicación y divulgación de la ciencia para investigadores de la Universidad de Almería’, con el subtítulo de ‘Divulga y Comunica con conocimiento’, asumiendo la organización que habrá de plantearse una segunda edición para quienes se han quedado fuera.

Precisamente esta propuesta la han lanzado el Secretariado de Divulgación Científica, la OTRI y Formación del PDI, encuadrándose en un proyecto de la FECYT - Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dentro del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y la formación está siendo impartida por docentes de la Fundación Descubre a los que encabeza su directora general, Teresa Cruz: “Estamos muy contentos de que la UAL lance esta actividad para formar a sus investigadores, sabiendo además que probablemente la comunidad investigadora más activa en divulgación de Andalucía sea esta”. Por ello, el lleno y la lista de espera “es algo que realmente no nos sorprende”, ha confesado.

En ese sentido ha enfatizado que “en Almería existe un pulso claro, por parte de la comunidad investigadora, de querer comunicarse con la sociedad; lo hace sistemáticamente desde hace muchísimos años en la Semana de la Ciencia, o con otros ejemplos como La Noche Europea de los Investigadores, o Café con Ciencia, o en el Día de las Matemáticas… en cualquier convocatoria que haya a nivel regional o nacional en relación a la ciencia, ahí está la Universidad de Almería”. Es por ello que ha insistido en que “realmente no nos extraña que haya un interés tan alto”, mostrando “una alegría muy grande de que en apenas unas horas se hayan llenado las plazas”. Esa inquietud da respuesta a que “cada vez hay más interés en la ciencia por parte de la gente”.

Cruz ha explicado que lo que se pretende es “familiarizar a los investigadores con algunas herramientas actuales de divulgación y comunicación social de la ciencia, para que todo eso que ya están haciendo lo hagan con mayor calidad y disfrutándolo, además, un poquito más”. Ha matizado que el curso tiene tres partes y su contenido se ha ideado “para iniciarse en la divulgación, qué es, qué diferencia hay entre divulgación y comunicación, por qué es importante hacer participar a la gente, ideas de cómo construir un proyecto de divulgación y cómo escalarlo, nuevos formatos que se están implantando hoy en día y hacia dónde va la divulgación”.

Además, “habla de las nuevas técnicas de comunicación, nuevas plataformas y algo que es esencial, en colaboración con Canal Sur, como un buen entrenamiento para ponerse delante de una cámara, para aprender a contar en muy poquito tiempo todas esas cosas que los investigadores y las investigadoras quieren trasladar a la sociedad relativas a sus propios proyectos”. No es cuestión de hacerlo, sino de hacerlo cada vez mejor precisamente por las expectativas que se crean: “El público viene a las actividades que hacemos y es verdad que cada vez más entidades, más asociaciones, están ofertando divulgación y cultura científica, pero es muy importante hacerlo cada vez mejor, porque el público está educándose; hace años no diferenciaba los tipos de tomate y hoy se compran tomates muy concretos, y pasa igual con la ciencia, que ya no es ir a una actividad sin más, sino especialmente buena”.

José Antonio Garrido, director del Secretariado de Divulgación Científica de la UAL, ha remarcado que “cada vez hay una mayor conciencia de lo importante y lo necesario que es la comunicación y la divulgación de la ciencia”, dando contexto a que las plazas se hayan agotado en tiempo récord: “Tuvimos que cerrar, pero pronto haremos una siguiente edición para quienes se han quedado con las ganas”. Ha dado un detalle más sobre el interés real de los participantes: “Este curso tiene una particularidad, y es que no solo era inscribirse, no solo es apuntarse al listado, sino que había que presentar un pequeño proyecto, lo que implica una dificultad añadida, y además un curso que se hace en horario intensivo de mañana y de tarde durante dos días, lo que es una prueba más”.

El éxito se debe en gran medida al caldo de cultivo que se ha ido generando con el trabajo previo, destinado a investigadores a los que se puede considerar consolidados y que ocupan lugares de relevancia en los equipos, pero también a los noveles, con ‘Tesis en tres minutos’ como muestra de que se trata de una cuestión de fondo y a largo plazo, de un cambio estructural: “Los PDI que vienen son gente que ya ha empezado a hacer cosas tanto de divulgación como de comunicación, y que por eso han descubierto que tienen una necesidad formativa que se le ofrece con este curso, así que no es gente que viene desde la nada a ver qué les contamos, es gente que viene ya con proyectos desarrollados en divulgación y que buscan mejorar un poco o a poner su trabajo un poco más en valor”.