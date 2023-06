Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Investigadores de la UAL premiados por desalación, energía solar y control automático

viernes 09 de junio de 2023 , 20:00h

Cada tres años se realiza el Congreso Mundial de la International Federation of Automatic Control (IFAC), en cuyo contexto se ha producido una noticia de gran relevancia para la Universidad de Almería. En concreto, la IFAC Foundation, fiel uno de sus objetivos, como es promover la concienciación y difusión de la relevancia social del control automático, da un paso más allá y reconoce durante esa cita las contribuciones de investigadores que a través de su trabajo han demostrado cómo la ciencia y la tecnología del control automático pueden contribuir a avances significativos en el campo del desarrollo sostenible.

Bajo esas premisas, este año ha concedido su prestigioso ‘The IFAC Foundation Kwon Award’ a científicos del Centro Mixto CIESOL entre la Universidad de Almería y el CIEMAT-Plataforma Solar de Almería, y de la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil). En concreto se trata de Juan Diego Gil, Manuel Berenguel, Lidia Roca, Guillermo Zaragoza y Julio E. Normey. Lo ha hecho así por estar incluidos entre las candidatas investigaciones sobre temas de energías renovables y limpias, gestión de la energía, el agua y los recursos en general, control en la agricultura, control de la contaminación, control del clima o similares. Al premio pueden ser nominados todos los trabajos publicados en cualquiera de las revistas de la IFAC durante el trienio 2020-2022.

La nominación del equipo formado por UAL-CIESOL-UFSC ha sido realizada por José Luis Guzmán, catedrático de la Universidad de Almería, en un formulario en el que se describen los beneficios e impactos de la contribución titulada ‘Hierarchical control for the start-up procedure of solar thermal fields with direct storage’, publicada en el volumen 95 (104254) de la importante revista ‘Control Engineering Practice’, en 2020. Dicha nominación fue apoyada por la Cátedra Aqualia del Ciclo Integral del Agua y por la Empresa Aquastill BV, de Holanda, que están facilitando la transferencia hacia el sector productivo de la tecnología de control desarrollada. Toda la información del premio está en https://foundation.ifac-control.org/projects/ifac_foundation_award.

Guzmán ha destacado “la importancia del control automático en la optimización de sistemas que hacen uso de energía solar térmica en desalación y agricultura”, añadiendo en esta nominación que “se evidenciaba su potencial con ensayos realizados en una planta de destilación por membranas localizada en la Plataforma Solar de Almería”. La estrategia se está implementando también en la infraestructura Agroconnect, en el marco del convenio del mismo nombre entre la UAL e IFAPA. La evaluación de las candidaturas ha sido realizada por un jurado internacional de gran prestigio, cuyos miembros son Hideaki Ishii, Japón, Denis Dochain, Bélgica, Pramod Khargonekar, Estados Unidos, Andreas Kugi, Austria, Iven Mareels, Australia, y Sarah Spurgeon, Reino Unido.

Para la concesión del premio, el jurado ha tenido en consideración aspectos tales como el interés y la repercusión del trabajo en la sostenibilidad, el impacto del control y los resultados previos del equipo investigador, así como también la evolución prevista de la metodología propuesta. De hecho, esta contribución forma parte de la tesis doctoral de Juan Diego Gil, titulada ‘Control jerárquico y estrategias de optimización aplicadas a plantas de destilación por membranas con energía solar’, dirigida por Manuel Berenguel y Lidia Roca, que también obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral en ingeniería de control otorgado por el Comité Español de Automática y que ha dado lugar a su publicación como libro en la prestigiosa editorial Springer.

Como consecuencia del premio, Juan Diego Gil y Manuel Berenguel han sido invitados a exponer sus trabajos relacionados con los avances en las técnicas de control y optimización en la desalación sostenible de agua mediante energía solar y ejemplos de aplicación en el nexo agua-energía-alimentación en una sesión ‘semiplenaria’ del referido Congreso Mundial de la IFAC. Tendrá lugar entre los días 10 y 15 de julio en Yokohama (Japón) y estará abierta al público general. Además, el equipo ganador recibirá un certificado y un premio en metálico de 2.000 euros. La programación está en https://www.ifac2023.org/program/kwon-award/