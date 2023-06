Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La Casa de la Farmacia de Urrácal será una vivienda social

viernes 09 de junio de 2023 , 16:02h

Financiada con cargo a Planes Provinciales es fundamental para dotar de alojamiento a personas que no cuentan con vivienda en momentos puntuales: maestro, médico o matrimonios jóvenes

La Diputación de Almería ha adjudicado ya las obras que convertirán la antigua Casa de la Farmacia de Urrácal en Vivienda Social. Así lo ha explicado el diputado de Fomento, Antonio J,. Rodríguez, quien ha detallado que las obras podrán comenzar una vez firmado el contrato.

En concreto, la Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de adjudicación del proyecto ‘Terminación Casa Farmacia’ con cargo a los Planes Provinciales que permitirá poner uso este inmueble como vivienda social

La nueva vivienda social contará con el siguiente programa funcional con una superficie total de 147 m2:

Planta baja: Usos de Salón, Cocina, Baño y Dormitorio.

Segunda Planta: Dormitorios secundarios.

En concreto, el uso que se pretende dar a esta vivienda social, ya que el Ayuntamiento no cuenta con las antiguas casas de los maestros que eran un recurso esencial para personas que no contaban con vivienda en momentos puntuales: maestro, médico o matrimonios jóvenes que no tenían casa.

Esta obra supone la continuación de otras dos intervenciones en las que se han recuperado forjados y se ha garantizado la estructura acabando con los daños de esta edificación histórica para el municipio.

Este proyecto pondrá fin a todas las patologías existentes y culminará completamente las obras de este edificio.

El diputado de Fomento, Antonio J. Rodríguez, ha resaltado que esta obra será una realidad próximamente y ha recordado que la baja obtenida durante el procedimiento de adjudicación va a suponer un ahorro a las arcas municipales.