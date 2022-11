Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Investigan a una empresa de seguridad de Vera por intrusismo jueves 17 de noviembre de 2022 , 12:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Realizaba labores de vigilancia y protección en una urbanización sin contar con la acreditación necesaria por el Ministerio del Interior Agentes de la Policía Nacional en Almería han propuesto para sanción a una empresa de servicios asentada en Vera, que se hacía cargo de tareas de vigilancia y protección de bienes sin contar con la acreditación pertinente del Ministerio del Interior. La investigación policial se inició en el pasado mes de julio, al haber denuncias anónimas sobre la existencia de una empresa que podría estar incurriendo en un delito de intrusismo profesional. La Policía Nacional acudió a la localidad almeriense de Vera dónde confirmó la veracidad de los extremos denunciados, y constató como la empresa aludida realizaba tareas que suponían una grave vulneración a la Ley de Seguridad Privada, en lo referente a la prestación de actividades y servicios. Durante las vigilancias, los agentes adscritos a la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Comisaría Provincial, presenciaron como varios empleados de la empresa de servicios auxiliares, llevaban a cabo labores de vigilancia y protección en el interior de una urbanización, algo que sólo puede ser prestado por el personal de seguridad privada acreditado por el Ministerio del Interior y por medio de una empresa debidamente autorizada. Por este motivo, la Policía Nacional en Almería procedió a la elaboración de una propuesta de sanción por una infracción de carácter grave, que será elevada a la Subdelegación del Gobierno, al confirmar que se trataría de un claro caso de intrusismo profesional que lleva aparejado una sanción económica que podría oscilar entre los 6.000 y los 30.000 euros. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

