Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Asempal visita las instalaciones de Primaflor jueves 17 de noviembre de 2022 , 12:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con la innovación y la sostenibilidad como ejes La Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, Asempal, ha celebrado su Junta Directiva en las instalaciones de Primaflor, empresa familiar con sede en Pulpí y una de las compañías de cultivo, comercialización y venta de hortalizas y vegetales líderes en el mundo. El director corporativo de Primaflor, Cecilio Peregrín, guío a los miembros de la Junta Directiva en su recorrido, mostrándoles las líneas de actuación estratégica que desarrolla la empresa y su compromiso corporativo con la sostenibilidad, la alimentación saludable, la innovación y las personas. En el recorrido por las instalaciones, la Junta Directiva de Asempal ha podido conocer los sistemas de producción sostenible del Grupo Primaflor, sus medidas innovadoras para conseguir una mayor eficiencia energética, así como el aprovechamiento del agua y del suelo y sus avances en economía circular e innovadores procesos en investigación e inteligencia artificial aplicados a la reciclabilidad, los biomateriales y el packaging sostenible en línea a su compromiso para reducir la huella de carbono. Los miembros de la Junta Directiva recorrieron la planta donde Primaflor procesa sus productos hortofrutícolas listos para consumir, donde se aplican técnicas de vanguardia en todas las fases del proceso, lo que garantiza la máxima frescura y seguridad alimentaria. También visitaron invernaderos robotizados con avanzados sistemas en el cultivo hidropónico de hoja, mostrando especial interés por el lanzamiento de nuevas gamas de productos y formatos. El presidente de Asempal destacó durante la visita el liderazgo de Primaflor en los mercados nacionales e internacionales por la calidad y variedad de productos y su fuerte compromiso con una alimentación para una vida sana y activa. Para José Cano, el espíritu que caracteriza a Primaflor desde sus orígenes es un referente en la industria agroalimentaria española. “Aporta un valor añadido alineado con una estrategia de sostenibilidad respetuosa con el medio ambiente y las personas”. En este sentido, resaltó que Primaflor es una de las primeras empresas en el sector agro en contar con una Memoria de ESG, donde se recoge el impacto de su actividad y su aportación al desarrollo sostenible del planeta. La Junta Directiva de Asempal también pudo conocer las múltiples actuaciones realizadas por el Grupo Primaflor en materia de Responsabilidad Social y sus líneas de compromiso con el desarrollo local, con el apoyo a proyectos para que las familias en riesgo de exclusión social tengan acceso a bienes básicos como la comida o la educación, iniciativas a las que hay que sumar, entre otras, su apoyo a la lucha contra enfermedades como el cáncer o la captación de talento, así como su apuesta por promover la investigación, innovación y docencia en el marco de su colaboración con la UAL, a través de su Cátedra de Agricultura Sostenible y Alimentación Saludable. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

