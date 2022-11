Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Martín: “El hotel de El Algarrobico no va a estar ahí” jueves 17 de noviembre de 2022 , 07:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La delegada del Gobierno habla en esta entrevista del olvidado mamotreto que aún sigue en pie en Cabo de Gata, de las inversiones en la Alcazaba, en educación, en sanidad, de las salinas, y de las próximas elecciones municipales de mayo de 2023 La delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín, hace repaso en esta entrevista con Noticias de Almería, de las inversiones más destacadas de la Junta de Andalucía en Almería en materia de cultura, o educación, o sanidad, y explica la situación de algunas cuestiones que a día de hoy siguen sobre la mesa, como es la demolición del hotel ilegal de El Algarrobico, o la desecación de las Salinas de Cabo de Gata. Respecto al castillo de Vélez Blanco, califica “monumento a la incompetencia” la gestión del PSOE, y detalla cómo se han tomado medidas para rehabilitarlo, algo que también ha ocurrido con la Alcazaba, y no ha dudado en afirmar que “será una seña de identidad del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería”, marcando distancias con la falta de inversión de la época socialista, o el dudoso gusto de rehabilitar algunas murallas con acero corten. Martín detalla las inversiones realizadas y las pendientes y añade que “todos sabemos que ha pasado con la Alcazaba”. Otro asunto que ha sido criticado por el PSOE es el aumento de aulas prefabricadas en la provincia, un aumento que Martín niega —“hay menos”, afirma— pero añade que el 97% “están asociadas a obra”, es decir, que tienen fecha de caducidad porque las nuevas construcciones están en marcha. “Antes, la única inversión que se conocía en nuestra provincia era la de las aulas prefabricadas” recuerda de su etapa parlamentaria, y apunta que debe tenerse en cuenta la paralización que produjo el confinamiento, y la situación actual. Martín desvela las “continuas reuniones” para abordar la reducción de las listas de espera, que ahora reflejan datos reales, en contraposición a la etapa socialista cuando “se retrasaban pruebas diagnósticas” con el fin de retardar la aparición en las listas. La delegada cree que el aumento de pacientes se debe a cierta sensibilización postpandemia, y a que también a que durante ese periodo la gente ha ido menos al médico y ahora lo hace con mayor frecuencia. Es por eso que “el 60% del presupuesto de la Junta se destina a políticas sociales. En relación a otra de las críticas, la falta de personal sanitario, la delegada asegura que no es una cuestión almeriense o andaluza, sino que general, de todo el Estado, pero que la Junta de Andalucía “está haciendo un esfuerzo por atraer profesionales”, y es que además, insiste Martín, el Gobierno está aumentando las infraestructuras sanitarias “y somos conscientes de que necesitarán personal”. Lo que no hace la delegada es aceptar lecciones de quien anunció el Hospital Materno Infantil en 2006, y luego en 2011, y después en 2014, y tuvo que ser el PP quien lo terminara. En el ámbito medioambiental hay un asunto que viene de muy lejos, y es la demolición del hotel ilegal de El Algarrobico, algo que hay que hacer, pero que Martín recuerda que “la maraña judicial no tiene nombre”. La delegada reconoce que el asunto es polémico y hay muchas opiniones, pero que el Gobierno tiene claro que “no va a estar ahí”. La comisión mixta con el Gobierno central sigue activa, y en ella hay compromisos de derribo y de restauración medioambiental. En relación a la desecación de Las Salinas, Martín afirma que no cabe la negociación con la empresa Unión Salinera, porque “sí o sí tiene que actuar” porque hay problema y si ella no lo hubiese hecho, habría sido la Junta. Pero cree que “hace falta pedagogía” porque si existen las salinas, es gracias a la actividad privada, y “gracias a la colaboración con esa actividad industrial, hemos conseguido ampliar y mejorar ese humedal”. La delegada del Gobierno andaluz cree que en las elecciones de mayo de 2023, “la gente valora la gestión propia de la Junta de Andalucía en sus municipios”, si bien reconoce que “el candidato es fundamental, y esperan revalidad la confianza que los ciudadanos tienen en el Partido Popular de Andalucía. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

