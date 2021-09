Almería Investigan por qué se confundió un intento de asesinato a su expareja con un accidente de tráfico jueves 23 de septiembre de 2021 , 19:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia







El subdelegado de Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha señalado este viernes que se está estudiando la actuación realizada por parte de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local de Almería por la fuga de B.L.S., el hombre que permanece en prisión provisional acusado de haber intentado acabar con la vida de su expareja de 25 años tras embestirla con su coche cerca del aeropuerto, quien una vez detenido consiguió huir del lugar de los hechos para posteriormente entregarse de nuevo.



"Ahora mismo está aclarándose qué paso en cada momento, qué hizo cada cuerpo, porque estuvieron implicados Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil y se está detectando si hubo algo inadecuado", ha resumido el subdelegado de Gobierno, quien al ser interpelado por esta cuestión, se ha remitido a los informes aportados por cada uno de los cuerpos.



El hombre, que está investigado por un delito de homicidio en grado de tentativa, fue detenido por segunda vez tras personarse en dependencias policiales acompañado de su abogado ya que, aunque fue arrestado poco después de los hechos que tuvieron lugar sobre las 7,00 horas del pasado sábado, la intervención de los distintos cuerpos no evitó que abandonara la escena una vez identificado y detenido.



Aunque en un primer momento de la actuación el suceso fue identificado como un accidente de tráfico, los testigos revelaron que los hechos se encuadraban en una agresión machista por lo que el acusado habría llegado a estar en el vehículo de la Policía Nacional antes de haber sido entregado a la Guardia Civil, si bien algunas dudas sobre las competencias del caso había propiciado que el acusado se marchara a pie, según ha avanzado la edición digital de 'La Voz de Almería'.



Cabe señalar que el servicio unificado de emergencias 112 recibió un aviso en el que se relataba que una joven estaba siendo agredida en la rotonda que conecta los barrios almerienses de El Alquián, El Toyo y Retamar, camino del aeropuerto.



Sucesivamente, el 112 trasladó esta información al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061), que se movilizó al lugar de los hechos.



Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Almería confirmaron entonces que los hechos se encuadran en una agresión de violencia de género, por lo que el caso se ha incluido en el protocolo de seguimiento del sistema Viogén. La propia ministra de Igualdad, Irene Montero, se hizo eco de esta agresión para asegurar que no habrá "plena democracia mientras haya mujeres que son agredidas, que son asesinadas, a manos de sus parejas, exparejas, de otros hombres".



