Isabel Cadenas gana el 'Colombine' por su podcast 'Una placa en mi pueblo'

La periodista y escritora Isabel Cadenas Cañón ha ganado el X Premio Internacional de Periodismo 'Colombine', que organiza la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) y patrocina Fundación Unicaja, gracias al reportaje sonoro 'Una placa en mi pueblo' que forma parte de la serie en podcast '(De eso no se habla)'.



La autora vasca ha sido distinguida por su trabajo a través de un documento que versa sobre una historia "casi desconocida" en España y en el que se aborda 'Las 11 de Basauri'; un caso que se convirtió en el precedente de la ley que despenalizaría el aborto en 1985, según ha indicado la organización en una nota.



Para el jurado del certamen, 'Una placa en mi pueblo' es un "extraordinario e impactante" trabajo periodístico que destaca por ser "original, sobresaliente, importante y de interés histórico para la mujer y la sociedad española".



El juicio a 'Las 11 de Basauri' en los años 70 por haber abortado abrió el debate público sobre el derecho al aborto y a la aprobación en 1985 de la ley del derecho al aborto en España. "La autora rescata con un lenguaje sencillo y cercano una historia que debe permanecer", han valorado.



Cadenas ha expresado su agradecimiento al jurado y a la AP-APAL tras conocer que ha sido elegida como ganadora del certamen. "Es un lujo poder compartir premio con las y los excepcionales periodistas que lo han ganado antes, y compartir con ellas y ellos el trabajo por la igualdad de género y la mirada feminista al contar historias", ha comentado.



Para la periodista, el reconocimiento supone "una prueba de que las grandes historias a veces están más cerca de lo que pensamos", por lo que lo ha dedicado "a aquellas mujeres que aún hoy siguen silenciadas y cargando con el estigma que sufrieron 40 años atrás". "Perseguí esta historia durante mucho tiempo: es también la confirmación de que las buenas historias requieren tiempo, y de que cada vez hay más espacio para hacer periodismo en formatos como el documental sonoro", ha dicho.



El trabajo ganador destaca además por haber sido la única propuesta europea elegida entre 12.000 aspirantes al PRX & Google Podcasts Creator Program. En este trabajo han colaborado con la autora, Paula Morais y Elena Gómez (ayudantes de producción), Laura Casielles y Vanessa Rousselot (editoras) y Marcos Salso (diseño de sonido y mezcla final), parte del equipo del podcast '(De eso no se habla)'. El collage que ilustra el episodio es de Carmen Cáceres. FINALISTAS Además, otros nueve trabajos han resultado finalistas del certamen que ha destacado por la calidad de los trabajos presentados. Entre ellos están José María Rodríguez Santiago (Las Palmas) con 'La vida huyendo de R.' publicado en La Provincia; Igone Mariezkurrena (Guipúzcoa) con 'Vestirse de memoria y de justicia' en Anuario Pikara Magazine 2020; Cecilia Jan Jan y María Sosa Troya (Madrid) con 'Ojo a la trampa de la conciliación' en elpais.com/ideas; Angelo Attanasio (Reino Unido) con 'Mafia en Italia: las 4 vidas de Piera Aiello, la mujer que vivió sin rosto durante 3 décadas por enfrentarse a la Cosa Nostra' en BBC News Mundo; y Alicia Fábregas (Tarragona) con 'Mujeres ganaderas: en red para no hundirse ante el confinamiento' en elsaltodiario.com.



También forman parte de los finalistas Claudia Reig (Valencia) con 'Parir en el siglo 21' en Lab.rtve.es/webdocs; Norma Scarlett Arias (México) con 'Mujeres de Palma y Maíz', serie de cinco reportajes Distintaslatitudes.net; y Doris E. Rosales Arévalo (El Salvador) con la serie 'El trabajo que hacen las mujeres por defender y garantizar los derechos humanos en medio de la pandemia por Covid-19 en El Salvador', que comprende cuatro reportajes en la revista Séptimo sentido de La Prensa Gráfica de El Salvador.



El jurado, que ha estado formado por los periodistas David Corral Bravo, Jesús Pozo Gómez, Magis Iglesias Bello y Francisco Javier Galán Gamero, y la catedrática Rosalía Rodríguez López, ha querido destacar que el premio "sigue demostrando su capacidad de convocatoria a la vista del elevado nivel de los trabajos presentados en un año especialmente difícil para la profesión a causa de la pandemia que afectó a todo el planeta".



El premio está previsto que se entregue en el último trimestre del año, en un acto cultural que se celebrará en Almería, siempre y cuando las condiciones de la evolución de la Covid-19 lo permitan y con todas las medidas de seguridad que sean necesarias.



El galardón tiene una dotación económica y única de 3.000 euros, que aporta Fundación Unicaja, y un trofeo elaborado por la Escuela del Mármol de Fines (Almería) de la Junta de Andalucía, reproducción en mármol blanco de Macael del monumento a la Libertad de Prensa, que se alza en la plaza de los Periodistas, de la capital almeriense. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

