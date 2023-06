Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Isidro Leyva gana en Italia y Pamplona, con el objetivo del Mundial de Atletismo de Budapest

martes 06 de junio de 2023 , 19:26h

Isidro Leyva, pertiguista, almeriense de adopción, sigue sumando éxitos esta campaña y tras proclamarse campeón de España en pista cubierta, este fin de semana ha sumado dos nuevos títulos. El pasado viernes ganó en el mitin de Pamplona, con una marca de 5,46, y el domingo se alzó con la victoria en el meeting de Lucca, en Italia, con 5,50. Incluso intentó su récord personal 5,61, que no logró pero se ve accesible.

Su entrenador, Antonio Orta, a su vez, director del Patronato Municipal de Deportes, explica que “Isidro Leyva se encuentra de gira por Europa para conseguir los puntos suficientes que le permitan clasificarse para el Mundial de Budapest este verano. Las perspectivas son muy halagüeñas y tenemos la ilusión de conseguirlo, por marca, pues vemos accesible el requisito de los 5,70, o por puntos”.

El pertiguista, que reside en Almería donde entrena con Antonio Orta, recuperó hace unos meses el título nacional absoluto, coronándose por segunda vez en su trayectoria deportiva como campeón de España en pista cubierta. De este modo, la medalla de oro le devolvió la ilusión como recompensa del trabajo bien hecho al subir al podio, de cara a la temporada al aire libre.

Isidro Leyva estuvo lesionado la pasada temporada durante siete meses, y desde el pasado verano ha ido poco a poco recuperando la forma, situándose en lo más alto del podio español en pértiga. Isidro Leyva ha subrayado que “me recuperé para afrontar la temporada de verano de 2022, que fue bastante bien, llevo sin lesión desde que me recuperé, he estado todo el invierno compitiendo y ahora que llega la primavera-verano me encuentro en plena forma, con el reto del Mundial de Budapest”.

Un campeón entrenado por otro campeón, como es Antonio Orta, siempre vinculado al deporte, y en especial al atletismo.