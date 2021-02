Deportes Isidro Leyva vuela sobre ‘5.55’ con su pértiga lunes 22 de febrero de 2021 , 15:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Gana el oro en el campeonato de España absoluto No es Superman ni tiene superpoderes que le permitan volar. Pero sí cuenta con cualidades que no cualquiera puede conseguir. Todo es a base de sacrificio y muchas horas de entrenamiento. El deportista Isidro Leyva ha conseguido batir de nuevo un récord que le ha permitido volar sobre el cielo de Madrid. El joven se ha proclamado el pasado fin de semana campeón de España absoluto en pista cubierta en salto de pértiga. En Gallur, centro polideportivo madrileño donde se celebró el evento, ha logrado su mejor marca con 5.55 metros superando así, el récord andaluz que él mismo estableció tras su participación en el campeonato internacional de Francia. Con este nuevo logro, Isidro consigue ser líder del ránking nacional y, además, se convierte en el undécimo español de todos los tiempos en la disciplina con la temprana edad de 21 años. Los límites no existen para el joven deportista que, declaró ilusionado recientemente al Patronato Municipal de Deportes, su objetivo de “estar en los Juegos Olímpicos de Tokio”. Asimismo, expresó que su intención “es estar luchando y entrenando hasta el último día para poder ir a las Olimpiadas”. Isidro Leyva, de origen malagueño, es un almeriense de adopción, que entrena a diario en el Palacio de los Juegos Mediterráneos y en el Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, a las órdenes del almeriense Antonio Orta. Por su parte, el entrenador, Antonio Orta, ha valorado que “Isidro hizo su mejor marca personal con su salto y ha cumplido los objetivos de la temporada”. Además, ha sentenciado que “mantenemos la esperanza de estar presentes en Tokio, hay una posibilidad por ránking de acudir, necesitaríamos mejorar el resultado y vamos a intentarlo. Es el objetivo del verano y pese a que es difícil lucharemos por él”. Su medalla de oro resalta en los éxitos que ha cosechado. El pertiguista ha obtenido la siguiente racha de títulos desde el 2019 hasta la actualidad: Campeón AL Sub23 2019 (5.30); Campeón PC Sub23 2020 (5.41); Campeón AL Absoluto 2020 (5.46); Campeón AL Sub23 2020 (5.51); Campeón PC Sub23 2021 (5.45) y Campeón PC Absoluto 2021 (5.55). No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

