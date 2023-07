Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Javier A. García Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por martes 18 de julio de 2023 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este 18 de julio se constituirá la nueva Diputación Provincial de Almería, en la que Javier A. García repetirá como presidente gracias a la confianza depositada por los ciudadanos en el Partido Popular, que ha obtenido una mayoría absoluta de 16 diputados. El PSOE, por su parte, ha sufrido un importante retroceso y solo ha conseguido 8 escaños, mientras que Vox sube de 2 a 3 y Ciudadanos, que en la anterior legislatura tenía 2 diputados, se ha quedado fuera del pleno provincial. La reelección de Javier A. García supone un reconocimiento a su gestión al frente de la institución durante los últimos cuatro años, en los que ha demostrado una enorme energía a la hora de trabajar, una gran capacidad para la gestión pública, y una voluntad de diálogo y negociación con todos los grupos políticos y agentes sociales. Bajo su mandato, la Diputación ha impulsado numerosos proyectos e iniciativas para mejorar la calidad de vida de los almerienses, especialmente de los que viven en los municipios más pequeños y alejados. Me atrevería a decir que no ha habido en la historia un presidente que haya hecho más kilómetros en las carreteras provinciales, y por tanto que tenga un conocimiento más detallado de la realidad social, económica, política y cultural de este trozo de Andalucía ubicado a levante. Entre los logros más destacados de su gestión se encuentran: el Plan Almería, dotado con más de 200 millones de euros para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia; el Plan Provincial de Obras y Servicios, que ha invertido más de 100 millones de euros en infraestructuras y equipamientos municipales; el Plan Almería Verde, que ha destinado más de 40 millones de euros a la mejora del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático; el Plan Almería Activa, que ha fomentado el deporte, la cultura y el turismo en toda la provincia. Además, Javier A. García ha sido un firme defensor de los intereses de Almería ante otras administraciones, reclamando una mayor inversión del Estado y la Junta de Andalucia en infraestructuras estratégicas como el Corredor Mediterráneo, el AVE, el agua o las energías renovables. También ha reivindicado el papel clave del sector agrícola almeriense como motor económico y social, así como la importancia de la industria agroalimentaria y el sello Sabores Almería. El presidente reelegido afronta su segundo mandato con ilusión y responsabilidad, consciente de los retos que tiene pendientes la provincia. Entre ellos, destaca la lucha contra la despoblación, que también ha sido el argumento principal en su anterior mandato. También tiene pendiente recuperar los niveles de turismo previos a la crisis sanitaria, potenciando la promoción de Almería como destino seguro y diverso. Asimismo, debería seguir trabajando por una administración provincial moderna, transparente y cercana a los ciudadanos. Javier Aureliano García cuenta con el respaldo mayoritario de los almerienses para seguir liderando la Diputación de Almería durante los próximos cuatro años, que es lo que se deduce del resultado clamorosamente favorable al PP que ha habido en las elecciones municipales. Su objetivo es seguir haciendo de Almería una provincia más próspera, más sostenible y más solidaria. Una provincia que mira al futuro con esperanza y confianza. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1022 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes