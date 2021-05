Javier A. García critica que Sánchez impida participar a las entidades locales en el Plan Contra el Reto Demográfico

sábado 22 de mayo de 2021 , 20:32h

El secretario nacional de Política Provincial, ue aborda uno de los objetivos primordiales de Diputaciones y Ayuntamientos





El Secretario Nacional de Política Provincial y presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, ha lamentado que el Gobierno de España haya vuelto a abandonar, una vez más, al municipalismo en la confección del Plan Contra el Reto Demográfico que ha presentado hoy en Moncloa.



En este sentido, Javier A. García ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya impedido a las administraciones protagonistas de su ejecución participar en el diseño de un Plan que aborda uno de los objetivos primordiales de diputaciones y ayuntamientos. “Pedro Sánchez no puede pretender nuestro apoyo y complicidad cuando actúa a espaldas de los alcaldes y presidentes de Diputación. Aunque estamos acostumbrados a este trato por parte del Gobierno no vamos a se partícipes de sus anuncios huecos y compromisos inconcretos”, ha explicado



Sobre el papel, el plan que ha presentado Sánchez dice estar dotado con 10.000 millones de euros, diez ejes de actuación y más de 130 políticas activas contra el Reto Demográfico pero, según ha explicado el presidente de Diputación, no cuenta con la aportación del municipalismo y de las administraciones que más cerca viven este problema.



“Hoy hemos vuelto a ver una nueva pantomima”, ha asegurado Javier A. García, quien ha recordado que el Plan no presenta ni objetivos ni concreción en las medidas, no dice dónde se va a actuar, no establece plazos ni calendario de actuaciones, no cuenta con mecanismos de seguimiento, ni se sabe de dónde sale el presupuesto. “Este Plan reconoce que su financiación está cerrada. Sánchez se ha hecho la foto con un Plan que ni siquiera sabe si es viable. Un nuevo anuncio que demuestra que su prioridad es la propaganda frente a resolver los problemas verdaderos de los pueblos: la vivienda, la fibra óptica, las vías de comunicación y el apoyo a los jóvenes, entre otros”, ha explicado.



Asimismo, el dirigente popular ha asegurado que el municipalismo empieza a cansarse del trato que ofrece el Gobierno: “No nos ha dado ni un solo céntimo para afrontar la pandemia, no quiere que nuestra participación sea acorde a nuestro peso en los fondos Next Generation y ahora vuelve a evitar la concertación en un Plan estratégico para nuestros territorios. Los vecinos de los pequeños municipios quieren encontrar oportunidades para no tener que irse de su pueblo y menos actos del Presidente para anunciar ayudas que nunca llegan”.



Por último, ha instado al Gobierno a “repensar” su estrategia de recuperación del mundo rural: “Si queremos recuperar y llenar de vida nuestros pueblos sólo se puede hacer desde lo local, dando el máximo protagonismo al municipalismo en lugar de ningunearlo. Sánchez no puede pretender solucionar los problemas de la España Rural pisando moqueta y sin escuchar la voz de ayuntamientos y diputaciones”.