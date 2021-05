La palabra poética se hace imagen en ‘José Ángel Valente. Escribir Lugar’

sábado 22 de mayo de 2021 , 20:42h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El Teatro Apolo ha recibido este mediodía el estreno de la película que vincula la obra del poeta gallego a su origen, Orense, y su destino, Almería, con el apoyo del Ayuntamiento de Almería y Diputación





Como acto final de los diez días de conmemoración del Día Internacional de los Museos que ha desarrollado el Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, el Teatro Apolo de la capital ha recibido este mediodía el estreno oficial de ‘José Ángel Valente. Escribir Lugar’, el documental con el que José Manuel Mouriño vincula los orígenes vitales y creativos del poeta José Ángel Valente en Orense con los tres últimos lustros de vida y poesía del gallego en Almería, conquistado por su paisaje y su luz.



Ante un Apolo que se ha llenado todo lo que el aforo ha permitido, el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado que “para Almería es un orgullo que toda esa obra que combina la bruma gallega y la inmensidad claridad del cielo almeriense fuera escrita en su casa, la Casa del Poeta, en donde Valente orientó la profundidad de sus versos hacia la trascendencia de la luz de Almería”.



El primer edil ha recordado que “decía Valente que él no eligió la casa; que fue la casa la que lo eligió a él. Y desde hace siete años, esa casa es un espacio museístico más en Almería y es una de las referencias culturales más hermosas con las que cuenta nuestra ciudad”. Fernández-Pacheco ha apuntado que “Valente no era almeriense, ni tampoco quería serlo, pero acabó sintiendo Almería como un espacio y un territorio propio, vinculándose a la actividad cultural, al mundo del flamenco y la cultura popular de nuestros barrios”.



Un ensayo audiovisual que ha sido posible gracias a la pasión del autor y al apoyo brindado a través del Área de Promoción de la Ciudad, con el concejal Carlos Sánchez, presente en el estreno, a la cabeza, y también Diputación de Almería, Diputación de Orense, el Centro de Estudios Almerienses, la Cátedra José Ángel Valente de la Universidad de Santiago de Compostela, la Xunta de Galicia y Fundación Manuel Falces.



El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán ha señalado que “estamos aquí para recordar la figura de José Ángel Valente a través de este documental que se presenta en Almería porque fue una de las tres ciudades claves en la vida del poeta, junto a Orense y Ginebra. Almería fue el lugar elegido por Valente para pasar largas temporadas durante sus últimos años porque la luz de Almería le había fascinado. Valente sigue presente en la ciudad a través de la que fue su casa, conocida como la Casa del Poeta y por la profundidad y universalidad de su obra”.



A su vez, Guzmán ha añadido que “es motivo de orgullo que un poeta de la talla de Valente decidiera venir a esta tierra de acogida como es Almería. Siempre tuvo palabras de admiración hacia esta provincia, ya que, en 1986, recién llegado a Almería, dijo en un periódico nacional que “en el tiempo que llevo aquí no ceso de asombrarme de la honda receptividad de este lugar al que he venido. Entiendo ahora que ya desde sus orígenes árabes tuviese Almería fama de lugar de acogida, de hospitalidad””, ha concluido.



El director del documental, José Manuel Mouriño, ha mostrado su gratitud hacia todas las partes que se han sumado al proyecto, “encontrando un gran apoyo en Almería, en sus Administraciones y en las personas, como Matilde, de la Fundación Falces, o Ramón de Torres, a quien me une ya una gran amistad”. Precisamente, el arquitecto ha hecho un intenso preludio a la proyección del documental, relacionando la inquietud creativa y poética del directo, como por ejemplo con su trabajo previo sobre María Zambrano, elogiando “la intensidad, pasión y cariño con la que ha realizado una poesía audiovisual sobre Valente”.



Tras la proyección se ha desarrollado un coloquio con el director del documental, Ramón de Torres, Isabel Giménez Caro, Raúl Quinto y Matilde Sánchez.





Datos del documental

Con dirección, producción y fotografía de José Manuel Mouriño; montaje de Eva Barcala y José Manuel Mouriño; guión de Alberto Ruíz de Samaniego, Miguel Ángel Ramos y José Manuel Mouriño; y música de Miguel Copón, Sofía Ramos Zugasti y Ana Zugasti, ‘José Ángel Valente. Escribir Lugar’ sorprende y conquista porque todo el discurso es la propia voz de Valente, único narrador de la película, con frases extraídas de sus lecturas poéticas y de entrevistas ofrecidas a lo largo de los años, donde repasará su infancia, las figuras de su padre, madre, tía madrina, sus años en Galicia y, finalmente, sus años en Almería, además de distintas reflexiones sobre la naturaleza de la pulsión creativa, la palabra y la poesía.



El documental profundiza en la figura del escritor, Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1988, José Ángel Valente (Ourense, 1929 – Ginebra, 2000). Lo hace a través de un ensayo en imágenes que emplea, únicamente, la voz original del poeta puesta en diálogo con dos espacios trascendentales en la vida y en la obra de Valente: Ourense, ciudad natal y matriz de sus recuerdos de infancia en la posguerra, por un lado; frente a la Almería del desierto de Tabernas, espacio definitivo hacia el cual este poeta encaminó su escritura durante los últimos años de su vida.



La mayor parte de las imágenes presentes en el documental fueron filmadas en diferentes localizaciones de Galicia y Almería. Estos lugares dialogan en el film con materiales de archivo que contienen un valor interpretativo tremendamente conmovedor. Por un lado, la película permite apreciar una gran cantidad de fotografías de Valente en la intimidad, realizadas por dos fotógrafos y amigos personales del poeta, el gallego Manuel Álvarez y el almeriense Manuel Falces. Destacan de manera particular las instantáneas de Falces, que fueron incluidas en el film gracias a la colaboración de la Fundación que lleva su nombre.



Y más allá aún de las imágenes que tejen esta aproximación fílmica a la obra y a la vida de Valente, es necesario subrayar la importancia en el documental de una serie de grabaciones sonoras, registros originales con la voz del poeta y que en muchos casos nunca antes habían sido escuchados en público. En dichas grabaciones se aprecia la voz de José Ángel Valente recitando fragmentos su obra poética y ensayística, junto con reflexiones “en vivo” sobre la palabra poética, sobre la relación del escritor con otras artes, sobre la importancia de los recuerdos de infancia en su obra, sobre las particulares características de su casa almeriense, sobre el paisaje desértico y el modo en que aquél comulga con la figura del escritor.