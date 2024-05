Almería Ampliar Javier A. García traslada a Carmen Crespo el apoyo de todo el PP de Almería El presidente del Partido Popular Provincial y la número 2 al Parlamento Europeo han mantenido un encuentro en el que han perfilado asuntos relacionados con la próxima campaña electoral lunes 06 de mayo de 2024 , 13:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente del Partido Popular de Almería, Javier A. García, y la número 2 del PP al Parlamento Europeo, Carmen Crespo, han mantenido esta mañana una reunión en la sede provincial para perfilar algunos de los asuntos relacionados con la próxima campaña electoral con motivo de las Elecciones Europeas y en el que García Molina ha trasladado personalmente a Crespo el apoyo de todo el Partido Popular de Almería. Para el presidente del PP la elección de Carmen Crespo como número 2 en la lista popular es “un acierto y una excelente noticia para Almería” ya que según ha explicado, “gracias a ella se escuchará como nunca la voz de la provincia en Europa”. Javier A. García ha subrayado que es en Bruselas donde se toman decisiones importantes para el campo almeriense y andaluz, y como no, en materia de agua, dos asuntos vitales para el presente y futuro de nuestra tierra en los que Carmen Crespo tiene mucho que decir tras la importante trayectoria que ha llevado a cabo como consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la Junta de Andalucía. “No hay mejor manera de conseguir estos objetivos que alzando la voz en el Parlamento Europeo y eso es lo que hará Carmen Crespo, velar por los intereses de los almerienses como nunca antes se ha hecho y conseguir que la Comisión Europea incluya la política de agua en su agenda política e institucional”, ha manifestado. Por su parte, la número 2 al Parlamento Andaluz, Carmen Crespo, ha trasladado al presidente del PP su agradecimiento por el apoyo recibido desde la dirección provincial y ha asegurado que se dejará la piel por defender su provincia en Europa. Carmen Crespo ha afirmado que Andalucía representa uno de cada tres agricultores receptores de la Política Agraria Común y ha asegurado que “Europa debe reconocer el esfuerzo de los agricultores andaluces y almerienses, el peso agrario de Andalucía y de la provincia de Almería y el potencial de nuestra industria agroalimentaria”. Por último, se ha referido al cambio climático y la sequía, que tanto afectan a nuestra tierra, y ha declarado que Europa debe reconocer la singularidad hídrica de Andalucía y el conjunto de los europeos deben sensibilizarse con los ciudadanos de la UE que sufren la falta de agua. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.