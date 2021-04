Javier A. García: “La esencia del PP seguirá siendo defender a los almerienses”

martes 20 de abril de 2021 , 15:22h

Destaca que el PP de Almería es un partido unido, con un proyecto claro y cuyo objetivo principal es seguir mejorando la vida de los almerienses





Los candidatos a presidente y secretario del PP de Almería, Javier A. García y Ramón Fernández-Pacheco, han visitado hoy junto al vicesecretario general de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, la empresa agrícola Grupo Caparrós, ubicada en El Alquián, dedicada desde 1984 a la producción, manipulación, envasado y comercialización de productos hortofrutícolas, y que se ha convertido en empresa que es un referente a nivel nacional e internacional.



Javier A. García ha agradecido a González Terol su visita a la “cuna de la dieta Mediterránea”, donde ha explicado que se cultivan “pequeños trozos de salud que se exportan para que las personas se impregnen de ella”, y todo se ha conseguido gracias a una agricultura familiar, hecha a sí misma con el trabajo, el esfuerzo y el sudor de los almerienses.



El candidato a presidir el PP de Almería y presidente de la Diputación ha destacado el orgullo que siente por una agricultura que se ha convertido en el principal motor económico que sustenta la provincia de Almería y que “desde el PP vamos a defender siempre”.



En este sentido, ha explicado que “la esencia del PP de Almería seguirá siendo defender, como se ha hecho hasta ahora y seguiremos haciendo, los valores de los almerienses y de los agricultores, porque no nos mueve otra cosa que trabajar por nuestra provincia”.



Por su parte, el candidato a secretario general y alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco ha destacado que el modelo de agricultura de Almería es probablemente “el más sostenible del mundo y el más eficiente” logrando convertir lo que era un desierto en la huerta de Europa.



En su intervención Fernández-Pacheco ha afirmado que “gracias a Almería muchos países comen sano en invierno” y ese milagro ha sido posible con empresarios como Pedro Caparrós que desde hace muchos años lucha en un mercado competitivo. Todos ellos necesitan del apoyo de las administraciones públicas, sobre todo para no ponerles problemas ni trabas.



“La agricultura de Almería no clama por ayudas, no quiere subsidios, no quiere reglas del juego especiales para ser competitiva, lo único que necesita son parámetros de justicia para poder competir en igualdad de condiciones y seguir aportando riqueza, empleo y progreso a una provincia como la nuestra, que no para de crecer y que se ha situado en el panorama nacional como una tierra pujante en muchos sectores y de manera especial en el agrícola”, ha explicado.

Por último, ha destacado que “el PP de Almería es un partido unido, con un proyecto claro, y que se marca como único objetivo el seguir mejorando la vida de los almerienses desde las instituciones en las que gobernamos”.