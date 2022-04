Javier A. García: "Vox se siente cómodo embarrando el agro almeriense"

viernes 29 de abril de 2022 , 16:44h

El Pleno ha consensuado, con el apoyo de los grupos Popular, Socialista y Ciudadanos, una moción propuesta por el presidente de Diputación, Javier A. García, en apoyo del campo almeriense para la designación de la provincia como subsede de Málaga en su la candidatura a la Expo Internacional sobre Sostenibilidad de 2027. VOX ha votado en contra evitando que la moción se convierta en declaración institucional. En este proyecto Almería aportaría su experiencia en el campo de la sostenibilidad agrícola.

El presidente de Diputación, Javier A. García, ha lamentado la oportunidad que se ha perdido al no poder presentar esta moción como declaración institucional ante la negativa de Vox y ha afirmado que “VOX se da golpes en el pecho apoyando la agricultura almeriense, pero, a la hora de la verdad no está. Esta moción nos la han pedido los agricultores almerienses. Acompañar a Málaga como subsede de la EXPO de 2027 nos permitiría mostrar al mundo entero que nuestro agro es sostenible y nuestros agricultores son los más responsables”.

Asimismo, el presidente ha añadido que “esta declaración nos la han pedido para presentar como aval a la comisión que toma las decisiones. Cuando nos lo plantearon no dudé ni un segundo en que contaría con el apoyo de todos los grupos para potenciar a nivel mundial nuestra agricultura, pero me equivoqué porque VOX está en el negacionismo permanente. Están en contra de todos los agricultores. Se sienten cómodos embarrando el modelo agrícola de Almería. Permanentemente señalan problemas y no aportan soluciones. Ustedes tienen una responsabilidad institucional fuera de pancartas”.

De forma previa a la presentación de esta declaración institucional el presidente de Diputación, Javier A. García, acompañado por el diputado de Presidencia, Fernando Giménez, y la diputada de Iniciativas Europeas, Carmen Navarro, mantuvieron una reunión con los promotores de esta iniciativa para conocer en profundidad el proyecto: el presidente de FOCAL, Alfonso Rubí; el presidente de HortiEspaña, Francisco Góngora; el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra y el director de Ciambital de la UAL, Diego Valera.

Este proyecto surge a raíz de las jornadas que se celebraron en la UAL el pasado septiembre donde expertos analizaron que el modelo Almería cumple los 17 objetivos de la Agenda 2030. Los impulsores consideran que la inclusión de Almería en la propuesta de Málaga permitirá al agro almeriense consolidar su modelo y que se difundan sus valores a nivel internacional. Las jornadas donde nació esta idea recibieron una mención en los Premios de Responsabilidad Social Corporativa de Diputación.

Los impulsores del proyecto ya han mantenido un encuentro de trabajo con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, del que extrajeron conclusiones muy positivas. A partir del acuerdo aprobado hoy la Diputación se suma al grupo de trabajo promotor para colaborar en este proyecto y conseguir los objetivos planteados.