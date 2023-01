Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Ampliar Javier Aureliano recibe al representante del Ejército de Tierra jueves 12 de enero de 2023 , 11:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Juan Carlos Pérez de la Rosa, es nombrado representante del Ejército de Tierra en Almería. Javier A. García, presidente de la Diputación de Almería, ha recibido esta mañana a Juan Carlos Pérez de la Rosa, nombrado recientemente representante del Ejército de Tierra en Almería. De la Rosa es además comandante militar y jefe de la USBA (Unidad de Servicios de la Base Militar Álvarez de Sotomayor) desde septiembre del año 2020.El presidente de la Institución Provincial, Javier A. García, acompañado del diputado provincial, Álvaro Izquierdo, ha destacado la estrecha colaboración de la Diputación con la Base Militar: “para nosotros es el municipio 104 de la provincia y estamos orgullosos de la labor que realizan en la defensa de los valores y derechos de todos los españoles. A Pérez de la Rosa le he transmitido el gran compromiso que tenemos desde la Institución Provincial con la Legión como parte esencial de la provincia de Almería. Seguiremos trabajando conjuntamente como hemos realizado estos últimos años”.









