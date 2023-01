Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Angola visita la Cámara de Comercio de Almería jueves 12 de enero de 2023 , 11:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Encuentro comercial Una delegación de la Cámara de Comercio e Industria de Angola ha visitado esta mañana la Cámara de Comercio y ha mantenido un encuentro de trabajo con el director general de la institución empresarial, Victor Cruz, quién les ha situado en el contexto de la actividad cameral y del desarrollo de la provincia de Almería. En ese marco, la delegación integrada por Abdoulaye Diop, presidente de la Junta Directiva de CCICE/CEDEAO, José Cardoso Ferreira, Director Ejecutivo de CCIACE/CEDEAO y Fernando Laviña - Richi - Consultor Internacional de CCIACE/CEDEAO en España, ha conocido por un lado, algunos aspectos y detalles del papel, la función y servicios que ofrece la Cámara de Comercio a las empresas almerienses; y por otro, la evolución económica de Almería en las últimas décadas y la situación actual, prestando especial atención a la influencia del Modelo Almería. Precisamente, sobre la evolución, crecimiento y logros del modelo Almería, los representantes angoleños han mostrado gran interés y han subrayado que en el país disponen de recursos hídricos suficientes para promover un crecimiento agrícola adaptado a su entorno; en este punto, otro de los aspectos sobre los que se han mostrado muy interesados ha sido en la formación y capacitación para el desempeño de tareas agrícolas especialmente para su población más joven. La delegación de la Cámara de Comercio de Angola, que también representa los intereses de países integrados en la Comunidad Económica Africana tales como Mali o Nigeria, considera que España es su país de entrada a Europa y que la decisión de hacerlo a través de una primera visita a Almería se debe, según han indicado, Abdoulaye Diop, presidente de la Junta Directiva, al conocimiento y contactos previos mantenidos con la Cámara de Comercio de Almería encuentros internacionales anteriores y al indudable interés y fuente de conocimiento que supone el Modelo Almería. La Cámara de Comercio e Industria de Angola tiene como objetivo promover la Formación, Capacitación y Asistencia Técnica de actividades empresariales y de mercado, incluidos los jóvenes empresarios y los promotores de iniciativas económicas en los municipios. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Mesa de la Conectividad para aunar esfuerzos contra el aislamiento de Almería

