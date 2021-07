Javier González de Lara: “Almería merece merece realidades”

sábado 17 de julio de 2021 , 11:13h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El presidente de CEA respalda a ASEMPAL en sus demandas de agua, comunicaciones y redes energéticas







“Almería merece mejor trato, merece realidades. Mientras no tenga las infraestructuras que necesita, su desarrollo seguirá condicionado”, así de rotundo se ha expresado Javier González de Lara, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía durante el encuentro que ha mantenido con la Junta Directiva de ASEMPAL, en su visita a Almería, la primera tras el estado de alarma.



El líder de CEA, que ha estado acompañado del secretario general de la Confederación andaluza, Luis Fernández-Palacios, ha respaldado la batería de reivindicaciones de Asempal en materia de infraestructuras hídricas, de comunicaciones y de transporte energético.



“Mientras no consigamos un tratamiento adecuado a las necesidades de esta provincia para garantizar el Agua, el desarrollo de Almería va a estar condicionado”, afirmó el presidente de CEA, apoyando la línea de acción de Asempal para que se sumen todos los recursos hídricos disponibles (trasvases, desalación, depuración y regeneración) y se ejecuten las infraestructuras pendientes como la desaladora del Bajo Almanzora o ampliar la planta de Carboneras, entre otras.



González de Lara se refirió también a la situación actual del AVE de Almería, otra de las históricas reivindicaciones de los empresarios, reclamando que se ejecuten las inversiones comprometidas para Almería en los Presupuestos Generales del Estado “Después de tantos años, las comunicaciones de Almería no pueden seguir cerradas al progreso”.



En materia de infraestructuras energéticas, el presidente de CEA ha respaldado las demandas de Asempal para disponer de líneas de transportes adecuadas para evacuar las energías renovables de Almería. “Redes de distribución que darían respuesta al potencial de energía renovable de la provincia, generarían nuevas inversiones y que son imprescindibles para la transición energética.



Almería es una tierra de prosperidad y merece hechos, no promesas, concluyó.

CEA afianza su apoyo a la Estrategia Agua-Energía-Alimentos

El líder de la Confederación de Empresarios de Andalucía reiteró su apoyo a la Estrategia inversora Agua-Energías Renovables-Alimentos que impulsan Asempal y la Diputación de Almería y puso de relieve la idoneidad de seguir avanzando en estos tres ejes vitales para la provincia que entroncan con la especialización del territorio que Europa demanda, por su sostenibilidad y eficiencia.



El presidente de Asempal, José Cano, trasladó a González de Lara las novedades de esta estrategia inversora, con la que “los empresarios perseguimos crear un ecosistema económico sólido en torno a los puntos fuertes de Almería, logrando un nuevo posicionamiento estratégico para nuestra provincia. Un ecosistema que impulse a esta esquina de la geografía andaluza a situarla en el vértice de la sostenibilidad vinculada a estos tres ejes”.



En esta línea, los fondos europeos también han sido otro tema relevante del encuentro. El presidente de CEA y los miembros de la Junta Directiva de Asempal han mostrado su preocupación sobre el procedimiento, en qué plazos y cómo se realizará el acceso de pymes y autónomos a los mismos. Unos fondos que, para González de Lara, abren grandes expectativas para el sector agroindustrial de Almería.



Por último, el presidente de CEA lanzó un mensaje de optimismo en la capacidad de recuperación de Andalucía y Almería. “A pesar del momento tan complicado, Andalucía está progresando, somos líderes en número total de autónomos, superando ya a Cataluña y a Madrid; somos la segunda comunidad en exportaciones. Se está reordenando el tablero y Andalucía y Almería ocupan un espacio importante.”

Al lado de las empresas

Además de recoger las inquietudes de la directiva de Asempal y los sectores productivos, la reunión sirvió para analizar la situación socioeconómica en un escenario posvacunación, así como el alcance positivo de las diferentes iniciativas que ha venido desarrollando la Confederación de Empresarios de Andalucía para defender y responder a las necesidades de las empresas.



Una labor que el presidente de Asempal elogió, enumerando algunos de los logros que gracias a CEA y su búsqueda de consensos en el marco del diálogo social se han conseguido en todos los frentes.



En este sentido, destacó el Acuerdo de Reactivación Económica firmado por CEA, la Junta de Andalucía y los sindicatos; el Plan de Apoyo a Pymes y Autónomos, un referente en el resto de España; las Medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial; los mecanismos de apoyo financiero suscritos a través de Garántia con las líneas de avales covid-19; y los avances en la agilización administrativa y aceleración de proyectos de interés estratégico.



También en el plano de la protección de la salud, con la realización de test de antígenos y el Plan Sumamos de vacunación en las empresas de Andalucía. “Han sido momentos muy duros pero que han revelado la fortaleza y utilidad de la Confederación Empresarios de Andalucía para estar cerca de las empresas”, subrayó José Cano, tras felicitar al equipo de la CEA.