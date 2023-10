Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Jerusalén: El eterno conflicto Vicente García Egea Más artículos de este autor Por sábado 21 de octubre de 2023 , 09:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Jersualén, Yerushaláyim ó al-Quds El sábado 7 de octubre se nos heló la sangre, se produjo un ataque terrorista sin precedentes por la crueldad desplegada, de Hamas en territorio israelí. Este ataque ha desencadenado una tragedia humana de una dimensión trágica, descorazonadora y de unas implicaciones imprevisibles. El Medio Oriente lleva más de siete décadas sin soluciones y con un recurrente fracaso de la diplomacia internacional. El problema esencial es humanitario, se están cometiendo crímenes lesa humanidad, según los define el Tratado de Roma de 1998, los execrables asesinatos perpetrados por Hamas; los secuestrados israelís por el mismo grupo terrorista; el bloqueo humanitario de Gaza, que el Presidente Biden ha intentado reconducir, anunció ayer un acuerdo con Netanyahu y Al Sisi, para enviar ayuda humanitaria dese Egipto y por supuesto el ataque indiscriminado a la población civil palestina por el ejército de Israel. Israel tiene el derecho y el deber de defenderse, pero también tiene que atenerse al derecho internacional, a los Convenios de Ginebra. Ni siquiera la seguridad justifica una violación del derecho internacional humanitario, que tiene carácter absoluto y universal. Si el comportamiento de un Estado democrático es igual al de un grupo terrorista, ¿qué nos diferencia? Yo soy militar, nunca se pierde la condición, aún sin estar en activo y puedo asegurar que en la preparación militar es obligatorio el conocimiento del derecho humanitario internacional. Hay que tener claras algunas premisas, para la gran mayoría de los judíos que habitan el Estado de Israel, el conflicto es territorial. En cambio, para la mayor parte del pueblo palestino, es religioso, primera gran diferencia. Las creencias judías determinan que la tierra es menos importante que la vida. Sin embargo, el Islam tradicional considera a la judía como una religión falsa, y no los reconoce como pueblo, son invasores de tierras heredadas del Islam. Una diferencia definitiva. A lo largo de la historia ha habido intentos de pacificar la zona, pero han sido infructuosos. La ONU en 1947, propuso una solución, El Plan de Partición, la creación de dos Estados y que Jerusalén quedara bajo un régimen internacional. Fue aceptado por los sionistas, mientras que los árabes lo consideraban injusto. Tras varias guerras previas, la posterior guerra de los seis días y la primera intifada, en 1993 se lograron los Acuerdos de Oslo, firmados en Washington. Establecieron a la Autoridad Nacional Palestina para gobernar Gaza y Cisjordania. Sin embargo, en 2000 estalló la segunda intifada, en la que Hamas asumió mayor protagonismo en Gaza. La situación en Cisjordania, sin embargo, es diferente, aquí la autoridad nacional palestina asumió un gobierno autónomo. Planteo esta pregunta, ¿Quién ha potenciado a Hamas para desplazar a ANP?. Desde Israel ha habido propuestas en otros momentos, con otros presidentes, En septiembre de 2005 Ariel Sharon retiró las tropas y bajó la bandera de Israel en Gaza. Hasta junio de 2007 el control estuvo a cargo de la Autoridad Palestina, pero fue derrocada por los terroristas de Hamas. Desde entonces, la Franja de Gaza es controlada por los extremistas. Desde la irrupción de Hamas ha habido cuatro guerras, anteriores a la actual, entre Hamas e Israel (2008, 2012, 2014 y 2021). Ante esta situación, y en el marco de la Operación Plomo Fundido (2008-2009), Israel estableció un bloqueo contra la Franja para evitar la entrada de armas. Y en septiembre de 2008 el primer ministro de Israel, Ehud Olmert, ofreció una propuesta, que creo debería retornarse por parte de los actores internacionales con una sola voz potenciando a la ANP contra Hamas, incluía el establecimiento de un Estado Palestino, Israel renuncia a la inmensa mayoría de los territorios en disputa. Jerusalén, los barrios judíos quedarían para Israel, y los árabes serían para Palestina. La Ciudad Vieja, los barrios árabe cristiano y musulmán serían palestinos, y armenio y judío para Israel. El Monte del Templo para Palestina, y el Muro de los Lamentos seguiría siendo judío. Nada es lo que parece en este conflicto. Según expresa el diplomático Shlomo Ben Ami, ¨Se ha convertido en una guerra sucia que no lleva a ningún fin político concebible", Ben Amí considera que estamos ante la tormenta perfecta, para Hamas la solución de dos estados es secundaria a la victoria del Islam. Y el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, al que define como arrogante y extremista, ¨está desencadenando un ciclo de venganza y violencia entre israelíes y palestinos que no se veía desde 1948¨. Fijaros en este lamento ya en los inicios de nuestra era, ¨Jerusalén, ¡Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste! ¨. Lamento de Jesucristo sobre Jerusalén, Mateo 23.37.