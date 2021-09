Almería Jesús Lara Crespo-López toma posesión como presidente del Consejo Andaluz de Aparejadores y Arquitectos sábado 25 de septiembre de 2021 , 18:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El flamante presidente tiende la mano a la presidenta del Parlamento de Andalucía para que el sector de la Arquitectura Técnica intervenga en la gestión de los fondos Next Generation





El Parlamento de Andalucía ha acogido, este viernes 24 de septiembre, el acto de toma de posesión del Pleno y de la Comisión Ejecutiva del Consejo Andaluz de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Andalucía. Jesús Lara Crespo-López, máximo responsable del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería, toma el relevo de José Miguel de la Torre Peinado, ahora al frente de la institución colegial de Jaén y presidente del Consejo Andaluz durante los últimos cuatro años. José Antonio Conde y Miguel Castillo han sido nombrados secretario y tesorero de la entidad colegial, respectivamente.



La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha sido la encargada de dar la bienvenida al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Andalucía en la sede parlamentaria, donde en un primer lugar se ha celebrado el pleno del organismo colegial representante de las ocho instituciones andaluzas. La toma de posesión ha contado con la presencia del presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, Alfredo Sanz Corma, además de representantes de los diferentes grupos parlamentarios.



El flamante presidente ha esbozado ante el pleno las líneas maestras de actuación para los próximos cuatro años. Junto a su equipo, divide en tres áreas los retos futuros. En primer lugar, mejorar la eficacia y eficiencia del funcionamiento interno del Consejo Andaluz avanzando en el proceso de reforma comenzado por la etapa anterior y centrado en la digitalización y comunicación. En segundo, Jesús Lara ha apostado por mejorar la visibilidad de la institución y que el ciudadano conozca el papel de la Arquitectura Técnica, cuyo objetivo final es ayudar a las personas. “Nuestra actividad profesional está enfocada al servicio de las personas. Construimos viviendas, escuelas, hospitales... y queremos hacer los edificios para las personas, para dar respuesta a sus necesidades”, ha explicado.



Con este objetivo en mente, Jesús Lara ha tendido la mano a las administraciones para colaborar en la gestión de los Fondos Next Generation. “Hay un reto importante, que es la gestión de los fondos, que son complejos y por un tiempo limitado. Los colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos debemos, podemos y nos ofrecemos a ser un agente fundamental en la gestión. Para ello ofrecemos nuestras estructuras porque podemos ser muy ágiles en su gestión”, ha concluido.



La presidenta del Parlamento de Andalucía, que ha presidido el acto de toma de posesión, inmediatamente le ha tomado la palabra. “Representáis una profesión muy importante, que ha atravesado momentos duros pero que es muy completa, que abarca muchas realidades y que os convierte en expertos en edificación y en una garantía para los ciudadanos”, ha aplaudido.



Por su parte, el presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica, Alfredo Sanz, ha ahondado en la idea también defendida por Jesús Lara de poner la profesión al servicio de los ciudadanos. “Toda profesión tiene sentido en tanto en cuanto tenga su misión clara, y la nuestra es ayudar a la gente a resolver sus problemas, no sólo de las edificaciones. Porque lo importante son las personas que habitan en ellas”, ha apostillado.



Finalmente, el presidente saliente, José Miguel de la Torre, ha defendido el papel de la Arquitectura Técnica, basado inicialmente en una formación universitaria de las Escuelas de Granada y Sevilla y en una formación permanente en los colegios, lo que configura el Desarrollo Profesional continuo, respaldado por Consejo General de la Arquitectura Técnica. “Nuestro trabajo, nuestra formación y nuestra experiencia tienen un objetivo primordial: mejorar la vida de las personas, proporcionarle a nuestros conciudadanos una vivienda cada día más confortable, segura y saludable. Para eso ofrecemos nuestra colaboración permanente en el desarrollo de las leyes que vengan a mejorar la calidad de vida de los andaluces”, ha concluido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

