Sucesos Marlaska ve en los cadáveres hallados en la costa de Almería "la tragedia de la inmigración irregular" sábado 25 de septiembre de 2021 , 18:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha indicado que el hallazgo de nueve cadáveres en las costas de la zona del levante de Almería y del que se investiga como consecuencia del naufragio de una o varias pateras, responde a la "tragedia de la inmigración irregular".



"Esa es la tragedia de la inmigración irregular, tragedia a la que estamos haciendo frente desde hace mucho tiempo", ha precisado el ministro en respuesta a los periodistas este sábado en Málaga.



De hecho, ha indicado que se trata de una lucha contra las redes que trafican con seres humanos y los ponen "en condiciones muy caóticas y difíciles para afrontar esos viajes", y eso, ha añadido, forma parte de la política migratoria.



De este asunto ha hablado el ministro del Interior junto a sus homólogos de Italia, Grecia, Chipre y Malta en la cumbre MED5 por el futuro Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, y han acordado reclamar a la Unión Europea una financiación adecuada para prevenir la inmigración irregular.



En el caso de Almería, el propio ministerio del Interior confirmó este pasado martes la aparición de ocho cadáveres en distintos puntos de la costa del levante almeriense, entre ellos un menor de corta edad. El miércoles, fue hallado el noveno; y ahora se investiga su posible relación con el naufragio de una o varias pateras. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.