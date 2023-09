Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Jesús Posadas renueva como presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol jueves 14 de septiembre de 2023 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La decisión ha sido ratificada durante la Asamblea General Extraordinaria, contando con 128 votos favorables a su continuidad y ninguno en contra. Su programa, que se ha sometido a votación, se enfoca en la continuidad de los objetivos que se han avanzado durante su legislatura anterior, y en la puesta en marcha de nuevas metas basadas en la sostenibilidad. La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) ha hecho oficial la renovación de Jesús Posadas Chinchilla como presidente de la organización para los próximos cuatro años. El directivo ha sido elegido por 128 votos a favor y ninguno en contra, en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 14 de septiembre en la sede de AEMA, en Macael, destacando así la confianza en el liderazgo y la visión de Posadas para impulsar el desarrollo y la competitividad del sector del mármol en la región andaluza. Jesús Posadas, con una destacada trayectoria en la industria del mármol, ha desempeñado el cargo de presidente de AEMA con éxito durante los últimos cuatro años. Durante su mandato, ha trabajado incansablemente para fortalecer la posición del sector como líder de la industria del mármol a nivel nacional e internacional. Sus esfuerzos se han traducido en la promoción de iniciativas clave para el sector, tanto en materia de minería e industria, como en comercialización, internacionalización y marketing. Su nuevo programa, que se ha sometido a votación durante la convocatoria, se enfoca en la continuidad de objetivos sobre los que se ha avanzado durante su legislatura anterior, así como nuevas metas. Destacan los siguientes puntos clave: 1. Convenio para la Restauración de Residuos Mineros: Durante su mandato previo, se logró la firma de un convenio entre la Consejería de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Macael y AEMA para establecer una oficina técnica colaboradora en el desarrollo y aplicación del plan de restauración y gestión de residuos mineros. Este proyecto continuará siendo una prioridad. 2. Criterios de Garantías de Restauración: La Consejería de Política Industrial y Energía de Andalucía está trabajando en la redacción de una Orden que establecerá los criterios para la determinación y constitución de garantías de restauración para explotaciones mineras. Esta orden se someterá a consulta pública próximamente, y AEMA seguirá de cerca su desarrollo. 3. Responsabilidad Social Corporativa: Jesús Posadas tiene como objetivo la creación de una nueva Comisión de Responsabilidad Social Corporativa que trabajará en aspectos relacionados con la sostenibilidad y proyectos piloto innovadores sobre la restauración en la Sierra de Macael, en línea con la Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA). 4. Comercialización e Internacionalización: A nivel internacional, se enfocará en la formulación de nuevos formatos para la creación de canales de ayuda a la internacionalización de las empresas a través de TRADE. Además, se dará seguimiento a la Identidad Geográfica Protegida para el Mármol de Macael, recientemente incluida en la lista de productos identificados por el Consejo y el Parlamento Europeo. 5. Industria y Formación: AEMA continuará apoyando la ejecución del Plan Crece Industria para la Piedra Natural, especialmente en el aspecto de las ayudas a la reindustrialización y créditos a la internacionalización, aprobado en junio de 2022, y promoverá la formación en alternancia y continua de trabajadores en activo. Jesús Posadas ha expresado su agradecimiento por la confianza depositada en él y afirma: "Es un honor seguir liderando esta Asociación y representar a una industria tan vital para nuestra región. En estos tiempos de desafíos y oportunidades, trabajaremos incansablemente para fortalecer la competitividad e innovación de nuestras empresas, promover la sostenibilidad, llevar a cabo más acciones orientadas a la internacionalización, poner de manifiesto la Responsabilidad Social Corporativa que lleva a cabo tanto nuestro ente empresarial como nuestras empresas y continuar impulsando el desarrollo económico en nuestra comunidad". Con su renovación como presidente, AEMA consolida su compromiso con la excelencia y la innovación en el sector del mármol. Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) es una entidad que agrupa a empresas dedicadas a la extracción, transformación y comercialización de mármol y piedra natural en la región de Andalucía. Fundada con el objetivo de promover y proteger los intereses del sector, AEMA trabaja incansablemente para impulsar la competitividad, la sostenibilidad y la innovación en la industria del mármol en Andalucía. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.