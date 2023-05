Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Jornada internacional en la UAL para impulsar la enseñanza-aprendizaje de lenguas europeas

viernes 19 de mayo de 2023 , 23:00h

La Sala de Grados ‘Agustín Díaz Toledo’ de la Facultad de Humanidades se ha llenado para seguir una a una todas las intervenciones programadas en la Jornada Internacional ‘Enseñanza y aprendizaje de lenguas europeas’. Con un éxito de participación, por tanto, el Centro de Lenguas y el Departamento de Filología la Universidad de Almería la han organizado para reflexionar en a esta temática, citándose como ponentes docentes de distintas áreas e idiomas. Así, se han compartido conocimientos y experiencias con la finalidad última de reivindicar su importancia.

Loreto Cantón, directora del Centro de Lenguas, ha manifestado que “la primera inquietud es hacer cosas con el Departamento de Filología, que para eso somos todos filólogos, somos de lenguas, y qué mejor que aunar esfuerzos, y de ahí surge la iniciativa de organizar unas jornadas educativas de ámbito europeo en la que se tenga una mezcla de todas las lenguas”. A eso se une “reivindicar la enseñanza-aprendizaje de lenguas extrajeras”. Ha destacado el nivel de todas las ponentes y ha remarcado el interés de la mesa redonda final, “con la persona de la Delegación que representa el plurilingüismo, para intentar impulsar esa enseñanza de lenguas desde el Departamento de Filología y desde el Centro de Lenguas”.

Ha comenzado el programa Maribel Andújar, disertando sobre ‘El medio audiovisual como recurso pedagógico en el aula de lengua extranjera’. A ella ha seguido Margarita Asensio, en su caso con la temática ‘Enseñar español como lengua adicional: las TIC y los Entornos Personales de Aprendizaje’. Ha centrado su discurso “en el sentido de la población que vive en España y que tiene que aprender la lengua claro; ¿qué sucede?, que sin duda Internet se convierte en un instrumento fundamental, porque es un tipo de enseñanza que no está tan regularizada, que no tiene tanto apoyo administrativo, no hay unas políticas lingüísticas en torno a ella para que esta población extranjera aprenda el idioma, o son más limitadas”. Así, “las TIC y su paso a las TAC son fundamentales”.

Ha relatado que “el empleo de toda la tecnología de la información de la comunicación al servicio de la educación y al aprendizaje es muy importante, pero la cuestión es que en este tipo de población no siempre existen los recursos materiales o temporales, o puede también que el problema sea la propia competencia digital del docente, o de los recursos que el propio docente tiene, ya que a nivel personal puede tener más que la propia institución o asociación en la que está ofreciendo la clase”.

Ha especificado que esto sucede “sobre todo cuando somos adultos, porque por fortuna en lo que es la enseñanza oficial, regulada, en contexto formal educativo y obligatorio, al menos en Andalucía, están las Atal, Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, que mejor o peor trabajan para que el alumnado más pequeño sí tenga acceso a la lengua, fundamental para estar dentro de un país y para poder producirse el fenómeno de integración”.

Asensio ha explicado ‘lo teórico’, pero con un ‘baño de realidad’: “Sí, sobre todo porque al final hay que buscar todos los recursos que sean gratuitos, ponérselo también muy fácil a estas personas, investigar muchísimo a nivel digital e ir por delante, muchos pasos por delante para dárselo todo hecho”.

Tras ella ha intervenido Syrine Daoussi exponiendo ‘Conciencia fonológica y papel de la prosodia en Francés Lengua Extranjera’, y el programa ha seguido, después de una breve pausa, por la referida mesa redonda sobre políticas lingüísticas. La ha moderado Soledad Cruz y en la misma han intervenido Carmen María Bretones, la propia Loreto Cantón y Daniel Prados. La última parte ha tenido como protagonistas a Friederike Elisabeth Maria Anna Ther y Saskia Katharina Kohlauf, con la realización de actividades en clase de alemán para mejorar la expresión oral y la competencia intercultural. Se ha clausurado con la entrega de certificados.