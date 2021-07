Jornadas de Junta y Asempal sobre ayudas para reactivar la economía

jueves 15 de julio de 2021 , 15:36h

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, el delegado de Turismo, Vicente García Egea, el delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Emilio Ortiz, y la delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca, Aránzazu Martín han animado a las empresas y colectivo de autónomos almerienses a solicitar las diferentes ayudas puesta en marcha por el Gobierno andaluz con el fin de reactivar la economía en la comunidad autónoma. En el acto han participado además el presidente de la Confederación Empresarial de la provincia de Almería, Asempal, José Cano.

Maribel Sánchez ha agradecido en primer lugar a Asempal, acoger la celebración de estas jornadas en la sede los empresarios almerienses. Además ha destacado que “el objetivo de esta iniciativa es la de facilitar y hacer accesible por parte del Gobierno andaluz a las empresas y autónomos la tramitación de las distintas convocatorias abiertas para ayudar a la recuperación de las empresas que más han sufrido la crisis derivada del Covid-19”. Así, la delegada ha asegurado que “en esta ocasión es la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la encargada de tramitar las solicitudes, aplicando las medidas aprobadas por el Gobierno de España el pasado 12 de marzo dotadas 1.109 millones de euros para Andalucía”.

Precisamente, el eje central de las jornadas ha sido la convocatoria de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo cuyo plazo de presentación está abierto hasta el 30 de julio para que empresas y autónomos que hayan contraído deudas a causa de la pandemia puedan solicitar subvenciones de entre 3.000 y 200.000 euros para apoyar su solvencia económica.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, ASEMPAL, José Cano, ha destacado el trabajo que esta desarrollando la Junta de Andalucía para poner en marcha incentivos ágiles de apoyo al tejido empresarial en los distintos sectores, y dotar de información a las empresas, pymes y autónomos para que puedan acceder a las diferentes ayudas que tratan de aminorar el impacto de la crisis generada por la Covid-19.

Igualmente, José Cano ha subrayado la colaboración de la Administración autonómica para continuar dando pasos en la agilización y simplificación administrativa para la eliminación de trabas innecesarias, que tanto necesitan nuestras empresas, pymes y autónomos, o en la reducción de impuestos.

El delegado de Empleo ha detallado las diferentes convocatorias puestas en marcha y se ha centrado en las abiertas en la actualidad. En este periodo, los autónomos y empresas interesadas podrán solicitar las ayudas en dos fases. Una primera, cumplimentando un sencillo formulario en la web de la consejería de Empleo, denominado "Solicitud de asistencia previa ante la AEAT… ". Ortiz ha explicado que “se trata de una actuación previa a la solicitud formal donde se recoge la autorización del solicitante para consultar los datos fiscales que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ha de suministrar a la Junta para el cálculo de la subvención aplicable en el caso de cumplir con los requisitos establecidos”.

Las principales condiciones requeridas para ser beneficiario de las ayudas son que la actividad económica se encuadre en uno de los más de 200 códigos CNAE recogidos en el anexo del DL 10/2021, no haber declarado pérdidas en 2019 y que las operaciones interiores por IVA hayan disminuido en más de un 30% en el año 2020 respecto a 2019. Además, los solicitantes de estas subvenciones han de tener sede en Andalucía, deben estar al corriente pago con la Seguridad Social y Hacienda y no encontrarse en concurso de acreedores. Tanto empresas como autónomos deberán comprometerse a mantener la actividad, no el empleo, hasta el 30 de junio de 2022.

En concreto, son tres líneas de ayudas que cuentan con un presupuesto de 1,69 millones de euros, y que están recogidas en la orden reguladora aprobada en octubre de 2020, que reúne en una sola normativa distintas ayudas para favorecer la conciliación que se están poniendo en marcha, y que cubren un amplio abanico de posibilidades, desde el teletrabajo, el cuidado de menores y de personas dependientes para trabajadores y autónomos, planes de igualdad en las empresas, y las tres convocadas desde hoy. El plazo para acogerse a estas ayudas estará abierto durante un mes (hasta el próximo 9 de agosto de 2021) tras la publicación ayer en el BOJA de la convocatoria y su extracto (https://juntadeandalucia.es/boja/2021/129/s1) y la presentación es únicamente por vía telemática.

De otro lado, en las jornadas se ha dado a conocer por parte de la Delegación territorial de Empleo las próximas convocatorias que va a desarrollar el Gobierno andaluz sobre Formación Profesional para el Empleo (FPE).

Ayudas al Turismo

El delegado de Turismo, Vicente García, ha puesto en valor las partidas de la Junta de Andalucía destinadas para el sector turístico que ascienden a 105 millones de euros, con la suma de 5,1 millones para las agencias de viajes, 27,2 millones de euros para empresas de turismo activo, casas rurales y guías turísticos. Se trata de una medida extraordinaria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para pequeñas y medianas empresas que organizan actividades de turismo activo en Andalucía, con el objeto de dar respuesta a sus necesidades de financiación de capital circulante, compensando la caída de ventas o ingresos derivada de los efectos del impacto económico negativo de la crisis sanitaria.

Además ha destacado el decreto ley aprobado la semana pasada por el que se disponen medidas de incentivo para la renovación y modernización de los establecimientos hoteleros a través de la comunidad que persiguen la dinamización económica del sector turístico a través del impulso a la modernización de los establecimientos, el aumento de categoría y la adaptación de las instalaciones hosteleras tras la crisis sanitaria derivada del Covid-19.

Aránzazu Martín ha puesto en valor los casi 45 millones de euros de la Consejería de destinadas al sector agrícola, pesquero, ganadero y acuícola para ayudar a las empresas a hacer frente a la crisis derivada de la pandemia sanitaria. Además ha destacado las ayudas de la Consejería dirigidas a los jóvenes agricultores que tienen como objetivo garantizar el relevo generacional en el campo almeriense así como las ayudas destinadas a la modernización de invernaderos que ha desarrollado el Gobierno andaluz. Además, la delegada territorial ha querido poner en valor las convocatorias para los grupos de desarrollo rural que van destinadas a las ayudas para creación de nuevas empresas y que tienen “una vital importancia para el sector agrícola almeriense”.

Las Jornadas de hoy han sido las cuartas organizadas por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, tras las desarrolladas en Vera, El Ejido y Huércal Overa. Los participantes en este acto han podido, al final de las jornadas, plantear las diferentes dudas que tenían sobre las ayudas y han agradecido el desarrollo de esta actividad que permite a las empresas resolver las consultas que tenían sobre la marcha del plan de ayudas del Gobierno andaluz en la provincia de Almería. También han destacado la agilidad de las líneas de subvención abiertas y la rapidez de la respuesta en los plazos establecidos para su aprobación.