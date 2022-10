Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar José Álvarez sirve un cóctel muy andaluz a más de 500 invitados de la Embajada en Londres miércoles 12 de octubre de 2022 , 19:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El chef ejidense ha participado de la mano de Extenda en la recepción del Día de la Hispanidad con su cocina noticiasdealmeria.com El chef ejidense del restaurante La Costa, José Álvarez, ha deleitado este miércoles con su cocina a los más de 500 invitados de la Embajada de España en Londres con motivo del Día de la Hispanidad, una de las fechas más importantes en el calendario de la casa de los españoles en la capital británica. Entre los asistentes al evento, José Álvarez ha tenido la oportunidad de ofrecer sus aperitivos a otros embajadores de distintos países en Londres, además de numerosos españoles residentes en la capital y otros representantes institucionales, a lo largo del cóctel que se ha desarrollado entre los principales salones de la casa de España y los jardines. José Álvarez ha querido en primer lugar agradecer a Extenda la confianza depositada en el equipo de La Costa para llevar a cabo este evento y, en especial al embajador, José Pascual Marco, por la calurosa acogida en su casa y al jefe de cocina de la Embajada, José Luis Iglesias, que se ha encargado de parte del menú y ha supuesto un apoyo imprescindible para que la comida haya resultado un éxito. La recepción ha empezado con el servicio de bebida, jamón y dos de los aperitivos preparados por José Álvarez. Por un lado, se le ha ido ofreciendo a los asistentes la tosta de atún rojo de almadraba con queso payoyo, trufa y caviar de albahaca, un aperitivo que ha resultado un éxito entre los asistentes. Al mismo tiempo, José Álvarez ha estado emplatando en directo su sardina en vinagre de manzana con ajoblanco y granizado de albahaca, dos recetas que han supuesto un claro guiño a las cocinas gaditana y malagueña. José Álvarez, acompañado del jefe de cocina de La Costa, Carlos Cervilla, el jefe de cocina de eventos, Carlos Álvarez y la responsable de marketing y eventos, África Mateo, ha recibido los elogios del embajador al iniciar los discursos al tiempo que ha cosechado muchas alabanzas al sacar uno de sus platos favoritos: sopa de pota, calamar fogueao, crema de cebolla, higos secos y oloroso, que es uno de los pases del actual menú degustación que se sirve en La Costa. También gustó mucho un aperitivo con el que el chef ejidense quiso hacer un guiño a las costumbres británicas, mostrando un clásico de la cocina española: una versión de la tortilla de patata deconstruida, consistente en una yema de huevo, espuma de patata y tocino. Por último, José Álvarez puso el broche al menú con una presa ibérica de bellota con costra negra, un plato que el chef de La Costa sirve en sus eventos y que se encuentra también en la carta de su otro concepto, más informal, ‘Barra de José Álvarez’. Por último, el chef ejidense también ha querido agradecer al resto del equipo de La Costa, conformado por cerca de 40 personas «el esfuerzo diario por perseguir la máxima excelencia, que es lo que nos pone en el mapa para que nos busquen para estos eventos tan especiales”. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

