Es una información de noticiasdealmeria.com

El PSOE critica la lentitud de Diputación con las nuevas normativas

miércoles 12 de octubre de 2022 , 19:30h

noticiasdealmeeria.com La diputada provincial del PSOE de Almería Carmen Aguilar ha lamentado que, a falta de menos de tres meses para el cierre del año, el equipo de Gobierno de la Diputación de Almería no haya aprobado aún ni una sola de las normativas que incluyó en el Plan Normativo para 2022. Este Plan Normativo es un documento que las administraciones públicas han de elaborar anualmente para anunciar las iniciativas reglamentarias que elevarán para su aprobación al año siguiente. En el caso de la Diputación Provincial de Almería, en el Plan Normativo de 2022 el equipo de Gobierno incluyó la creación o modificación de hasta siete reglamentos distintos, “sin que a día de hoy haya movido ni un solo dedo para sacarlos adelante”, según ha indicado la diputada socialista.

En concreto, el Plan de 2022 contemplaba la modificación de cinco normas: el Reglamento de Sugerencias y Reclamaciones; la normativa que regula la prestación de los servicios de administración electrónica y de tecnologías de la información y comunicaciones a los entes locales de la provincia; el Reglamento para la Prestación de Servicios en Régimen de Teletrabajo; el Reglamento para la actualización de la Valoración de los Puestos de Trabajo; y el Reglamento de Régimen Interno del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones.

Asimismo, también se anunciaron dos reglamentos de nueva creación: uno para regular la selección, provisión de puestos y promoción interna, que conllevaría la derogación del anterior; y otro para regular la carrera de progreso profesional.

“Avanzado el mes de octubre, nos encontramos con que ninguna de las normas que propuso el equipo de gobierno del PP se ha aprobado, ni tan siquiera inicialmente, y estamos a tres meses de que finalice el plazo”, ha advertido Carmen Aguilar. En este sentido, ha recordado que, el objetivo del plan pasa por que “todas las normativas incluidas estén, al menos, aprobadas inicial o provisionalmente antes de finalizar el año al que el Plan se refiere, en este caso, antes de fin de 2022, aunque lo ideal sería que todas estuvieran, no sólo aprobadas definitivamente, sino también publicadas en los lugares pertinentes”.

Para la diputada, esta parálisis es muestra del “desinterés” del equipo de gobierno del PP “principalmente por los trabajadores de la institución”. En este sentido, ha señalado que el Plan Normativo de 2022 “generó muchas expectativas, especialmente en lo relativo al teletrabajo, porque este nunca ha llegado a aplicarse de forma reglamentada, a pesar de que durante el confinamiento todos los trabajadores de la Diputación dieron lo mejor de sí mismos para que se siguieran prestando todos los servicios públicos provinciales”. “La triste realidad es que ahora, cuando el presidente debía cumplir su promesa con respecto al teletrabajo, si te he visto no me acuerdo”, ha continuado.

Aguilar también ha recordado el interés que se generó por el anuncio de la modificación del reglamento de selección y provisión de puestos, o de valoraciones, y especialmente con el ansiado reglamento de carrera profesional, “aunque está claro que ninguno de estos temas son prioritarios ni para el presidente ni para su equipo de gobierno, a la vista de que los ha guardado todos en un baúl bajo siete llaves”.