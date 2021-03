Almería José Juan Soria es reelegido presidente del Club de Vehículos Antiguos de Almería lunes 29 de marzo de 2021 , 17:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El reto para 2021 es poder celebrar la 31º Ruta de Automóviles Antiguos en el mes de noviembre





El Club de Vehículos Antiguos de Almería tuvo que frenar sus actividades en 2020, al igual que el resto de entidades, como consecuencia de las limitaciones y prevención por la pandemia del Covid. Pero en 2021 está intentando reactivar su labor. Y el primer paso ha sido la celebración de una asamblea general, vía online, para elegir Junta Directiva y en la que ha sido reelegido como presidente José Juan Soria Fortes. El presidente, uno de los impulsores de la asociación en el año 1990, afirma que “queremos seguir con nuestro objetivo de promocionar la cultura del automóvil de época en la provincia de Almería”. En esta línea, el presidente reelegido explica que “hemos celebrado durante 30 años de forma ininterrumpida la Ruta de Coches Antiguos de Almería, pero el año pasado, como sucedió en todo el mundo, tuvimos que parar. Para 2021, el gran reto es celebrarla, siempre con las máximas medidas de seguridad. Si no están garantizadas no se hará”.



Además, explica José Juan Soria, hemos retomado el proyecto de conmemorar el 30º Aniversario de la Fundación del Club de Vehículos Antiguos de Almería, cuya presidencia de honor había sido aceptada por Su Majestad El Rey Felipe VI. “Nuestra intención es que el broche de oro sea una visita a Su Majestad”, afirma el presidente.



El Club de Vehículos Antiguos de Almería es el auténtico motor de la promoción de los coches construidos antes del año 1940, a través de visitas a los diferentes municipios en los que enseña en exposiciones efímeras este museo sobre ruedas. Son actividades ahora limitadas, pero espera que la 31º Ruta de Automóviles de Época sí pueda celebrarse en noviembre de 2021.



La nueva Junta Directiva elegida en la asamblea online está compuesta por



· Presidente: José Juan Soria Fortes.



· Vicepresidente 1º: Nicolás Martín Herrera.



· Vicepresidente 2º: Francisco Góngora Herrada.



· Vicepresidente 3º: Antonio Fernández Vicente



· Vicepresidente 4º: Gabriel Escobar Rubio



· Secretaria: María José Fernández Invernón.



· Vicesecretario: Alejandro Martín Linares



· Tesorero-Contador: José María Góngora Herrada.



· Vicetesorero-Contador: Joaquín Rodríguez Iribarne



· Vocal Asuntos Generales zona Levante: Ginés Pérez Belmonte.



· Vocal Asuntos Generales zona Poniente: José Moreno Martín.



· Vocal Sección Clásicos: Andrés Góngora Alcaraz



· Vocal Temas Técnicos zona Poniente: Francisco Cortés Álvarez.



· Vocal Documentación Técnica: José Luís Baena Martínez.



· Vocal Actividades Turísticas: José Soria Moreno



· Vocal Temas Técnicos zona centro: José María Latorre Pérez



· Vocal Relaciones Internacionales: Cristina Martín Linares



· Vocal Relaciones otros Clubes: Gabriel Antonio Escobar Fernández



· Vocal Asuntos Generales: Arturo Moya



· Vocal Asuntos Generales: Rafael Ruiz López.



· Vocal Asuntos Generales: Antonio Góngora Alcaraz.



· Vocal Seguridad Vial: Francisco Rodríguez Ramón



· Vocal Seguridad Vial: Daniel Martín Tejedo Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.