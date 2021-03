El PSOE no logra apoyo para moción de respaldo a la nueva PAC

lunes 29 de marzo de 2021

Valverde cree que "Almería tiene que estar al frente de esa estrategia" y recuerda la apuesta del Gobierno de incluir frutas y hortalizas en las ayudas europeas





La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha lamentado el débil compromiso de los partidos de la derecha con el sector agrícola, al no apoyar la moción socialista en la que se pedía al Pleno del Ayuntamiento que instara al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a que se elaborara un Plan Estratégico Nacional, que permitiera aplicar la nueva Política Agraria Común Europea. Sólo UP ha votado a favor de esta moción pues, tanto los concejales del PP, como el no adscrito han votado en contra, los de C's se han abstenido y el concejal de VOX ni siquiera ha emitido su voto por estar en ese momento ausente.



A juicio de Valverde, "Almería tiene que estar al frente de esta estrategia" porque "somos una potencia agrícola mundial" y porque el Gobierno de España "está realizando una fuerte apuesta en Europa para que frutas y hortalizas se beneficien de las ayudas que establecerá la nueva PAC". Además, ha recordado que el Gobierno va a destinar Fondos de Recuperación de la Unión Europea para la modernización de invernaderos, con el fin de orientarlos hacia la economía circular y hacia una producción más sostenible.



Valverde ha destacado "la contribución de la PAC a construir la Unión Europea", pues "ha sido un elemento clave para garantizar la seguridad alimentaria en los países comunitarios, fomentando la producción de alimentos sanos, de calidad, variados y asequibles para el abastecimiento de Europa". Además, ha señalado el hecho de que "está permitiendo equilibrar la renta agraria con la del resto de actividades productivas" y que, si bien en su momento en España no se abordó su cambio en profundidad y, como consecuencia de ello, la distribución actual de las ayudas directas no es la adecuada, el Gobierno de España ahora va a lograrlo.





Plan Estratégico Nacional

La novedad más importante de la nueva Política Agraria Común es que deja de hablar de requisitos para centrarse en los objetivos que todos debemos perseguir: objetivos económicos, medioambientales y sociales. Además, incluye el conocimiento y la innovación como eje vertebrador de todas sus políticas, y añade la obligación de elaborar un Plan Estratégico Nacional que señale el camino para la consecución de esos objetivos comunes en cada país.



Por eso, a través de esta moción, el PSOE pedía al Pleno del Ayuntamiento que instara a Gobierno y Junta a impulsar ese Plan Estratégico Nacional teniendo en cuenta la diversidad productiva de España y de Andalucía, y que lo hagan garantizando el equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental y económica de las explotaciones. Además, dicho plan debe apoyar a las personas que más dependen de la actividad agraria, en especial de la agricultura familiar y a los pequeños agricultores que juegan un importante papel social y medioambiental en muchas zonas rurales de nuestro país, al igual que establecer un reparto más justo y equitativo de las ayudas directas.



El PSOE espera que dicho plan premie a los agricultores más respetuosos con el medio ambiente, apueste por el incremento de la inversión en investigación, nuevas tecnologías y digitalización, con formación y asesoramiento para lograr una agricultura más competitiva y sostenible, y que fomente el relevo generacional y la incorporación de mujeres y jóvenes a la actividad agraria y al ámbito rural.



Por último, en la moción del PSOE se solicitaba instar a la Junta de Andalucía a no abandonar el diálogo de la negociación de la futura PAC y a apoyar este proceso, que será crucial para el sector agrario, remando en la misma dirección que el Gobierno para que la nueva Política Agraria Común tenga en cuenta los intereses de nuestra tierra.