Deportes Ampliar Joseíllo seguirá guiando el juego del Berja CF sobre el verde sábado 18 de septiembre de 2021 , 18:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Junto al ejidense estará también Sergio Pimentel que llega a la entidad aurinegra del Santa Fe CF



El Berja ya tiene todas las piezas engranadas para el arranque de competición liguera este próximo domingo a las 12.15 horas visitando al Casabermeja.



Precisamente como capitán en el campo estará una temporada más el ejidense Joseíllo, que será el encargado además de ofrecerle esa chispa al conjunto aurinegro en la elaboración de juego. Un mediocentro muy inteligente tácticamente, con mucha calidad y buen golpeo de balón, que volverá a ser pieza clave en el esquema del conjunto virgitano.



También en la medular del campo, el técnico Rober Gutiérrez contará con una joven figura, la de Sergio Pimentel, que llega procedente del Juvenil División de Honor del Santa Fe CF, y que pese a su juventud es un jugador con mucha personalidad, con buena visión de juego y una gran capacidad de conducción que vuelve loco al rival, superando líneas con maestría. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

