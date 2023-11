Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Juan Antonio Lorenzo nos quiere de rodillas Juan Torrijos Arribas Más artículos de este autor Por lunes 06 de noviembre de 2023 , 06:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Si la señora Díaz no hubiera estado al frente de un ministerio durante los últimos años, si no hubiéramos escuchado las memeces que nos ha ido contando en sus intervenciones, si sus explicaciones las hubiese entendido el más listo de la clase, si las mismas no se hubieran convertido en balbuceos inconexos, en datos que nadie sabía de donde los sacaba, lo mismo el pacto con una señora que dice que en España hay cien (100) millones de pobres, podría ser apoyado. Pero es comprensible que el señor Lorenzo, secretario provincial del Psoe, pida el apoyo de la militancia de su partido al susodicho acuerdo, con susodicha señora. Pero no es cierto que el apoyo solicitado sea para ese pacto, y él lo sabe. Si el señor Lorenzo, don Juan Antonio, fuera valiente, le estaría diciendo la verdad a los militantes, sin olvidar, y esto es lo más importante, a los votantes almerienses del Psoe, no todos militantes de esa asociación, casi religiosa, con el dios Sánchez en el único altar, en la que han convertido al partido. Don Juan Antonio tendría que decirle a los hombres y mujeres de esta tierra, que el pacto es con un prófugo, un huido de la justicia, escondido en el maletero de un coche, como un cobarde, que es lo que demostró en aquella ocasión, y al que el partido del dios Sánchez, el Psoe, va a darle la amnistía, como si la sublevación del parlamento catalán del 17 no hubiera ocurrido, reconocer que no fueron delitos los cometidos, y que el gobierno de España de entonces no dejaba de ser una dictadura que no permitía la libertad política de los pobres catalanes. Si le parece bien, cuente que ese acuerdo se hace con los delincuentes que van a ser perdonados, por el bien de España, pero no se le olvide decirles que fueron aquellos que obligaron en su día a Zapatero a derogar el Plan Hidrológico Nacional, el que iba a traer agua de la desembocadura del Ebro a las tierras de esta seca provincia. Sea valiente, diga que por el bien de España los almerienses nos tenemos que arrodillar ante los catalanes y perdonarles, ya que han sido ellos, según ustedes (los del único dios Sánchez del Psoe), las grandes víctimas de la constitución del año 78. A usted ya lo veo de rodillas, y con el tiempo se le verán las vergüenzas. Se me olvidaba. Recuerde a la militancia, también a los votantes, que ese apoyo tiene otros frentes, en esa entente de poder tienen que estar los votos que apoyan y homenajean a los chicos de las bombas y de las balas en la nuca en el País Vasco. ¿No les dice nada de estos chicos tan majos? Ahora son buenos los votos de los que celebraban la muerte de españoles, algunos incluso militantes de un partido socialista, no es este en el que usted milita dedicado al dios Sánchez, y en el que confió durante algún tiempo una parte importante de esta España. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Juan Torrijos Arribas Periodista 9 artículos Todos los firmantes