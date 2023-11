Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar 25N: Sin consenso en una moción contra la violencia machista viernes 03 de noviembre de 2023 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El pleno del Ayuntamiento de Almería celebrado este viernes ha sido escenario de un enfrentamiento entre el equipo de gobierno del PP y la oposición del PSOE por el tema de la violencia de género. La portavoz socialista, Adriana Valverde, ha presentado una moción con motivo del 25-N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que proponía medidas como instar a la Junta de Andalucía a la implantación efectiva del Centro de Crisis 24 horas para la atención integral a víctimas de violencia sexual o ampliar la colaboración desde el Ayuntamiento de Almería con el tejido asociativo que trabaja por la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, la moción ha sido rechazada por el PP, que ha expresado su sorpresa ante lo que piden los socialistas. El equipo de Gobierno ha criticado que el PSOE no haya presentado sus propuestas en el Consejo Sectorial de la Mujer, donde se debaten y consensuan las acciones contra la violencia machista, sino que las haya llevado al pleno para politizar un asunto tan grave. El PP ha defendido su gestión en materia de igualdad y ha acusado al PSOE de hacer demagogia y de no apoyar las iniciativas del gobierno municipal, asegurando que solo buscan un titular en los medios contra ellos. Valverde ha lamentado la actitud del PP y ha afirmado que su moción era una oportunidad para mostrar la unidad de todos los grupos políticos contra la violencia de género, que ha calificado de “lacra social que nos avergüenza como sociedad”. La portavoz socialista ha recordado que en lo que va de año han sido asesinadas 41 mujeres por sus parejas o exparejas en España y ha instado al PP a dejar de lado los intereses partidistas y a trabajar por el bienestar de las víctimas y la prevención de la violencia machista. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

